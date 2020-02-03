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Çin, 'korona' hastanesini 10 günde inşa etti

Kısa sürede dünyaya yayılan ve 361 kişinin hayatını kaybettiği korona virüsü ile mücadele eden Çin, 10 günde bin yataklı Huoshenshan Hastanesini inşa etti
 03 Şubat 2020 16:52
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Çin, 'korona' hastanesini 10 günde inşa etti

Kısa sürede dünyaya yayılan ve 361 kişinin hayatını kaybettiği korona virüsü ile mücadele eden Çin, 10 günde bin yataklı Huoshenshan Hastanesini inşa etti.

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayıldığı düşünülen korona virüsünde hayatını kaybedenlerin sayısı 361'e yükseldi. Çeşitli ülkelerin Çin ile sınırlarını kapattıran Korona virüsü salgınında ölü sayısının her geçen katlanarak gün artmasıyla, Çin korona virüsü ile mücadele eylem planında geniş kapasiteli hastanenin inşasını tamamladı. Salgının yayıldığı Wuhan kentinde 24 Ocak'ta inşası başlanan Huoshenshan Hastanesine, sabah saatlerinde ilk hasta nakillerini yapıldı. Bin yataklı hastaneye bin 400 doktor, hemşire ve tıbbi personel gönderilirken, görevlendirilen sağlık ekiplerinin çocuğunun SARS salgınında da görev yaptıkları öğrenildi.

İnşasında 7 bin işçinin çalıştığı iki katlı 600 bin metrekarelik Huoshenshan Hastanesinin yarısı izolasyon koğuşu olarak belirlendi. Binada, 30 yoğun bakım ünitesi bulunuyor.
İhlas Haber Ajansı
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