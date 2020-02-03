1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yargıtay'dan Belçika Yüksek Mahkemesinin PKK kararına tepki

Yargıtay Başkanlığı: Belçika yargısının bu kararının, aralarında sivillerin, çocukların hatta bebeklerin de olduğu 40 binden fazla vatandaşımızın ölümünden sorumlu olan ve AB terör örgütleri listesinde yer alan PKK'ya açık bir destek niteliği taşıması kaygı vericidir
 03 Şubat 2020 16:59
Yazdır
Yargıtay'dan Belçika Yüksek Mahkemesinin PKK kararına tepki

Yargıtay Başkanlığı, Belçika Yüksek Mahkemesinin terör örgütü PKK ile ilgili kararına ilişkin, "Belçika Yüksek Mahkemesi, bu kararıyla sadece PKK'ya açık destek vermekle kalmamış, aynı zamanda kendi ülkesindeki küresel terörizm faaliyetlerine de yeşil ışık yakmıştır." açıklaması yaptı.

Yargıtay Başkanlığının açıklamasında, terör örgütü PKK'nın pek çok Avrupa Birliği (AB) ülkesinin yanı sıra ABD, Kanada ve Avustralya gibi birçok ülkenin terör örgütleri listesinde yer aldığı, AB'nin 2004'de PKK'yı terör örgütü olarak tanıdığı, NATO'nun da çeşitli belge ve açıklamalarında, PKK'ya terör örgütü olarak atıfta bulunduğu vurgulandı.

Terör örgütü PKK ve uzantısı PYD/YPG'nin terör faaliyetlerinin, Türkiye'de son 35 yılda on binlerce sivilin ölümüne, çok daha fazlasının yaralanmasına ve çeşitli nüfus hareketlerinin yaşanmasına neden olduğu belirtilen açıklamada, terör sebebiyle insanların yaşadıkları manevi zararların telafisinin mümkün olmadığına işaret etti.

Açıklamada, PKK'nın farklı kaynaklardan finansman sağladığı, bu kapsamda devam eden 5 binden fazla soruşturma ve dava olduğu, bu örgütle ilişkili kuruluşların Avrupa'da demokratik hak ve özgürlükleri istismar ettikleri belirtildi.

Terör örgütü PKK'nın Avrupa ülkelerindeki gençleri sistematik olarak kadrolarına katmaya ve kamplarında eğitmeye devam ettiği aktarılan açıklamada, örgütlü suç, insan kaçakçılığı ve uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde de bulunulduğuna işaret edildi.

- "Terörizmin her türlüsü ile ayrım yapılmadan mücadele edilmeli"

Somut maddi ve hukuki gerçeklere rağmen, Belçika Yüksek Mahkemesi'nin ocak sonunda, terör örgütü PKK ile bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı Belçika Federal Savcılığının 2010'da başlattığı soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen Belçika İddianame Odası kararını onayladığı hatırlatılan açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Belçika yargısının bu kararının, aralarında sivillerin, çocukların hatta bebeklerin de olduğu 40 binden fazla vatandaşımızın ölümünden sorumlu olan ve AB terör örgütleri listesinde yer alan PKK'ya açık bir destek niteliği taşıması kaygı vericidir. PKK ile aynı havuzdan beslenen terör örgülerinin 2016'nın Mart ayında Brüksel'deki metro istasyonunda ve havalimanında yaptığı bombalı saldırılar, terörizmin her türlüsü ile ayrım yapılmadan mücadele edilmesinin gerekli olduğunu göstermektedir. Belçika Yüksek Mahkemesi, bu kararıyla sadece PKK'ya açık destek vermekle kalmamış, aynı zamanda kendi ülkesindeki küresel terörizm faaliyetlerine de yeşil ışık yakmıştır."

Zaman zaman birbirlerine taşeronluk yaptıkları bilinen küresel terör örgütleri arasında ayrım yapılmasının ileride Belçika da dahil olmak üzere Avrupa'daki siviller bakımından tehdit oluşturacağına işaret edilen açıklamada, "Bu vahim kararın anlamına ve sonuçlarına dikkat çekmek amacıyla Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü Cirit tarafından Belçika Yüksek Mahkemesi Başkanına bir mektup yazılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, hakimlerin adaletin doğru yönetilmesi konusunda hem bireysel hem de kolektif sorumluluk taşıdıkları, bunun sadece Türkiye sınırları içinde değil uluslararası alanda da adaletin gerçekleştirilmesine ve hukuk düzeninin korunmasına katkı sağlamayı içerdiği belirtildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yargıtay'dan emsal karar! Personeline "lan" diyen müdüre şok
03 Şubat 2020 10:44		 Eşinden tiksinmek tazminat sebebi
03 Şubat 2020 08:16
Öğretmenevine gelen genel müdürün arkasından konuştu, tazminatsız kovuldu
02 Şubat 2020 14:25		 Hemşireye hakaret eden kaymakamın hapsi onaylandı
30 Ocak 2020 12:41
Yargıtay 9. Ceza Dairesine yeni görev
28 Ocak 2020 15:28		 Yargıtay Dairelerinin görev dağılımı Resmi Gazetede yayımlandı
28 Ocak 2020 01:03
Yargıtay Başkanı Cirit'ten 'arabulucuk' açıklaması
23 Ocak 2020 16:18		 Yargıtay, FETÖ elebaşı Gülen'in avukatı Feti Ün'ün hapis cezasını onadı
22 Ocak 2020 16:48
Yargıtay, dedikodu çıkararak başka işçiye sataşmayı haklı fesih saydı
21 Ocak 2020 11:08		 Yargıtay: Ceza olsun diye geçici görevlendirme yapılmaz
21 Ocak 2020 10:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:06 - İSMEK sorumlularına yönelik hakaret iddiasına ikinci suç duyurusu16:59 - Yargıtay'dan Belçika Yüksek Mahkemesinin PKK kararına tepki16:52 - Çin, 'korona' hastanesini 10 günde inşa etti16:46 - Binali Yıldırım okul açılışında gözyaşlarını tutamadı!16:44 - Kamyonetten fırlayan lastiği tekmeyle durdurmaya çalıştı16:36 - THY, Çin seferlerini şubat sonuna kadar durdurdu16:35 - FETÖ üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınan eski hakim tutuklandı16:30 - Geçmiş yıllarda 'görev zararları' ile anılan kamu bankalarının dönüşümü16:28 - Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı çalışmaları yeniden başladı16:24 - Benzine 8 kuruş zam
16:20 - Süt kazanına düşen 1 yaşındaki Mustafa ağır yaralandı16:17 - Arama çalışmaları süren Gülistan'ın yeni görüntüleri çıktı16:15 - Dorukhan Toköz'ün, eski kız arkadaşını tehdit ettiği iddiasına avukatından yalanlama16:04 - FETÖ'nün emniyet mahrem imamına hapis cezası16:00 - Kalkınma ajansları güvenlik soruşturmalarında hata yapıyor16:00 - MEB, 2020 bursluluk sınavı başvuru kılavuzunu yayımladı15:58 - Erdoğan, AK Parti'nin rekor oyla kazandığı ilçeye gidiyor15:54 - Rekabet Kurulu, Yapı Kredi hisselerinin devrine onay verdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Memurların 2020 enflasyon zammı ne durumda?
İdlib'de şehit sayısı 6'ya yükseldi
Emniyet'ten 'bekçi maaşları'na ilişkin açıklama
Ocak ayı Enflasyon rakamları açıklandı
Kiğılı: 100 günde çok şey değişti, önümüz açıldı
Koronavirüs'ün tedavisi bulundu
Savcı, meslektaşlarını dolandırıp kayıplara karıştı
Bekçi ve öğretmen maaşları kıyaslanır mı?
TÜİK, enflasyon sepetinde güncelleme yaptı
Kamu kurumlarında görülmeye başlayan hastalık çeşitleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Savunma mekanizması 3
Kişisel alan 4
camekan 2
İş teklifi 4
erkek tarafı 3
Kompulsif yalan 1
Metebolik sendrom 1
Süt içen adam 2
Jose Mourinho 1
müze 2
SON İLANLAR
Muğla Fethiye SYDV Personel Alım İlanı
Mersin Polisevi İşçi Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Burdur Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Karaisalı Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
İskenderun Bakım Onarım İstihkam Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Burdur Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri 8 Personel Alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 3 bin 500 Muvazzaf Astsubay alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam