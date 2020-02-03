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Dövizde gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla alış-satış fiyatları şöyle
 03 Şubat 2020 17:13
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Dövizde gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla alış-satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ
İSTANBUL AlışSatış AlışSatış
ABD Doları 5,98405,9850 5,98505,9860
Avro 6,61406,6150 6,20106,2020
Sterlin 7,83907,8780 7,78607,8250
İsviçre Frangı 6,17206,2030 6,18606,2170
ANKARA
ABD Doları 5,95006,0100 5,95006,0100
Avro 6,57006,6400 6,58006,6500
Sterlin 7,76307,9210 7,73307,8950
Anadolu Ajansı
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