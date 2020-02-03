Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla alış-satış fiyatları şöyle
|03 Şubat 2020 17:13
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla alış-satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,9840
|5,9850
|5,9850
|5,9860
|Avro
|6,6140
|6,6150
|6,2010
|6,2020
|Sterlin
|7,8390
|7,8780
|7,7860
|7,8250
|İsviçre Frangı
|6,1720
|6,2030
|6,1860
|6,2170
|ANKARA
|ABD Doları
|5,9500
|6,0100
|5,9500
|6,0100
|Avro
|6,5700
|6,6400
|6,5800
|6,6500
|Sterlin
|7,7630
|7,9210
|7,7330
|7,8950
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