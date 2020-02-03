1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteorolojiden 5 il için fırtına, kuvvetli sağanak ve kar uyarısı

Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat için fırtına, kuvvetli sağanak, kar yağışı ve soğuk hava uyarısında bulunuldu
 03 Şubat 2020 17:30
Yazdır
Meteorolojiden 5 il için fırtına, kuvvetli sağanak ve kar uyarısı

Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat için fırtına, kuvvetli sağanak, kar yağışı ve soğuk hava uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Kayseri 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, çarşamba gününden itibaren yurdun, kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat çevrelerinde çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli rüzgarın perşembe akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerinden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kırşehir ve Yozgat'ta perşembe günü sabah saatlerinde hafif olarak başlayacak kar yağışının öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde yoğun kar yağışına dönüşmesi ve cuma sabahına kadar sürmesi öngörülüyor.

Hafta ortasına kadar mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklığının önce Balkanlar, sonra Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerle bölge genelinde 10-15 derece azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli lodos nedeniyle çarşamba ve perşembe günleri sobadan kaynaklanan karbonmonoksit zehirlenmelerine, çatı uçmasına, ağaç ve direklerin devrilmesine, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalara, don ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kamyonetten fırlayan lastiği tekmeyle durdurmaya çalıştı
03 Şubat 2020 16:44		 Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı çalışmaları yeniden başladı
03 Şubat 2020 16:28
'Domuz gribinden herhangi bir ölüm meydana gelmedi'
03 Şubat 2020 15:42		 İmamoğlu'ndan İSMEK açıklaması: Yanımda yeri olamaz
03 Şubat 2020 15:38
Meteorolojiden deprem bölgesine yağış uyarısı
03 Şubat 2020 14:46		 İstanbul'da 283 okul yıkılıp yeniden inşa edildi
03 Şubat 2020 14:41
Elazığ'da öğretmenlere deprem görevi
03 Şubat 2020 10:58		 Uludağ'da 25 km tatilci kuyruğu
03 Şubat 2020 00:06
Şaşkına çeviren görüntü; altı tarih üstü otel
02 Şubat 2020 22:46		 Trabzon'da 'Korona' virüsü alarmı
02 Şubat 2020 21:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:58 - Yurtdışındaki FETÖ'cülerden çarpıtma operasyonu18:57 - Bakan Turhan: Yeni YHT ile Ankara-İstanbul arası kısalacak18:55 - TBMM Başkanı Şentop'tan 'İdlib saldırısı' açıklaması18:53 - Gezi Parkı davasında 6 polisin müdahilliğine neden karar verildiği belli oldu18:48 - Eski savcı, cinsel suç dosyalarında 'beraat' vaadiyle dolandırmış18:44 - 'Rusya rejimi kontrol edemezse Ankara harekete geçer'18:38 - Deprem sırasında ortaya çıkan ışığa bilimsel açıklama18:32 - Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı18:28 - Survivor 2020'de yarışacak 3 isim daha belli oldu18:21 - Borsa, günü yükselişle tamamladı
18:16 - Muhteşem kütüphane 20 Şubatta kapılarını açacak18:15 - Enkaz altında bir dakika bile asır gibi geliyor18:14 - 2 liralık maskeler, 'Korona savar' denilerek 100 liraya satılıyor18:06 - Erdoğan: İdlib konusunda çok sabrettik18:03 - FETÖ şüphelisi Harun Çelik Arnavutluk'tan sığınma talebinde bulunmamış17:59 - İranlıların Türkiye'den konut alımı, 2 yılda 7 kat arttı17:52 - Denizli'de FETÖ'den 3 kişi tutuklandı17:48 - Altın fiyatlarında son durum
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Emniyet'ten 'bekçi maaşları'na ilişkin açıklama
Memurların 2020 enflasyon zammı ne durumda?
İdlib'de şehit sayısı 6'ya yükseldi
Ocak ayı Enflasyon rakamları açıklandı
Kiğılı: 100 günde çok şey değişti, önümüz açıldı
Koronavirüs'ün tedavisi bulundu
Savcı, meslektaşlarını dolandırıp kayıplara karıştı
Bekçi ve öğretmen maaşları kıyaslanır mı?
Olaya müdahale eden bekçi, arkadaşını vurdu
TÜİK, enflasyon sepetinde güncelleme yaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Okul açıldı 2
deprem vergisi 5
Yemekle beraber çay içmek 16
iş yerindeki masanın dağınık olması 2
İş teklifi 4
Karakteri güzel 1
kimse bilmez 1
Bu dünyayı özetleyen en sahici cümle 4
negatif basınçlı oda 3
Kişisel alan 4
SON İLANLAR
Muğla Fethiye SYDV Personel Alım İlanı
Mersin Polisevi İşçi Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Burdur Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Karaisalı Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
İskenderun Bakım Onarım İstihkam Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Burdur Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri 8 Personel Alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 3 bin 500 Muvazzaf Astsubay alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam