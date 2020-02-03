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Usulsüz engelli raporu alan 36 kişiye gözaltı

Denizli'de usulsüz engelli raporu çıkartarak devleti zarara uğratan 53 kişi gözaltına alınmıştı. Bu şahıslardan rapor aldıkları tespit edilen 36 kişi de polis tarafından gözaltına alındı
 03 Şubat 2020 17:33
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Usulsüz engelli raporu alan 36 kişiye gözaltı

Denizli'de usulsüz engelli raporu çıkartarak devleti zarara uğratan 53 kişi gözaltına alınmıştı. Bu şahıslardan rapor aldıkları tespit edilen 36 kişi de polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapıldı. 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Nitelikli Dolandırıcılık' soruşturma kapsamında polis Denizli kent merkezi Acıpayam ilçesi ve Antalya'da 45 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında aralarında kadınların da bulunduğu toplam 53 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 53 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Doktorları bile yanılttılar

Şebekenin, 'Sağlık Kurulu Raporu' alımında özrü ve engeli bulunmadığı halde rapor alma süreci içerisinde hastane çalışanları ve doktorların bilgisi dışında özür oranlarını yükselttiği veya özrü bulunmadığı halde varmış gibi gösterdikleri belirtildi. Şebekenin gelen talebe göre istenilen şekilde sağlık raporu temin ettiği, usulsüz rapor alan kişilerin bu raporları almak amacıyla eş, dost, akraba ve arkadaş vasıtasıyla bu şüphelilere ulaştıkları öğrenildi.

Esas tahlil sonuçlarında gerçek dışı neticeler ortaya çıkardılar

Rapor alınması sürecinde şebeke üyelerinin usulsüz rapor alacakları şahıslara rapor öncesi neler yiyip içecekleri ve ne yapacakları konusunda bilgi verdikleri belirtildi. Şebeke üyelerinin dediklerini yapan şahısların ise bu sayede esas tahlil sonuçlarında gerçek dışı neticeler alınmasını sağladıkları, yüzde 40 engellilik oranı üzerinde sağlık raporu alınmasını temin ettikleri kaydedildi. Şebekenin bu sayede 'askerliğe elverişsiz raporu' bile aldırdığı ifade edildi.

Operasyonda ikinci perde

Bu şahıslardan rapor aldıkları ileri sürülen 36 kişiye yönelik ikinci bir operasyon gerçekleştirildi. Bu yöntemle emekli olarak devleti zarara uğratan, askerlikten muaf olan, rapor alan şahısların yakalanması için Sarayköy, Çardak, Çameli, Tavas, Çivril, Acıpayam, Honaz ilçeleri ile Antalya'da ikamet eden 36 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Rapor alanların çoğunluğunun yüzde 40 engellilik oranının altında olduğu ve engellilik durumlarının bulunmadığı tespit edildi.

'Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Nitelikli Dolandırıcılık' suçunu işledikleri tespit edilen 36 şüpheli şahsın adli işlemleri devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
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