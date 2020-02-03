Altın fiyatlarında son durum
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 494,00 liradan işlem gördü
|03 Şubat 2020 17:48
|Yazdır
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,03 azalarak 303,90 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 494,00 lira, Cumhuriyet altını 2.022,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,03 azalarak 303,90 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|303,80
|304,00
|303,70
|303,90
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.002,00
|2.023,00
|2.001,00
|2.022,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|278,00
|282,00
|277,00
|281,00
|Lira (Tam) Ziynet
|1.957,00
|1.977,00
|1.956,00
|1.976,00
|Yarım Ziynet
|979,00
|989,00
|978,00
|988,00
|Çeyrek Ziynet
|490,00
|495,00
|489,00
|494,00
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Borsa, günü yükselişle tamamladı
03 Şubat 2020 18:21
|Dövizde gün sonu fiyatları
03 Şubat 2020 17:13
|Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
03 Şubat 2020 13:13
|Çeyrek altın ne kadar?
03 Şubat 2020 12:56
|Gram altın 303 lira seviyelerinde
03 Şubat 2020 10:46
|Dolar 6 TL sınırına dayandı
03 Şubat 2020 09:30
|Borsa haftaya yükselişle başladı
03 Şubat 2020 09:04
|BDDK'dan altın ve nakit para uyarısı
01 Şubat 2020 12:27
|Borsa, günü düşüşle tamamladı
31 Ocak 2020 18:20
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
31 Ocak 2020 17:43