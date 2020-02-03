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FETÖ şüphelisi Harun Çelik Arnavutluk'tan sığınma talebinde bulunmamış

Arnavutluk İçişleri Bakanı Sander Lleshaj, bu yılın başında ülkeden sınır dışı edilerek Türkiye'ye gönderilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Harun Çelik'in Arnavutluk makamlarından hiçbir zaman sığınma talebinde bulunmadığını bildirdi
 03 Şubat 2020 18:03
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FETÖ şüphelisi Harun Çelik Arnavutluk'tan sığınma talebinde bulunmamış

Arnavutluk İçişleri Bakanı Sander Lleshaj, bu yılın başında ülkeden sınır dışı edilerek Türkiye'ye gönderilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Harun Çelik'in Arnavutluk makamlarından hiçbir zaman sığınma talebinde bulunmadığını bildirdi.

Bakan Lleshaj, Ulusal Demokrat Cephesi Partisi milletvekili Artur Roshigen'in Arnavutluk Meclisi'nde verdiği gensoruyu yanıtladı.

FETÖ şüphelisi Çelik'in ülkeden sınır dışı edilmesiyle ilgili yasal süreci anlatan Lleshaj, yasal belgelere sahip olan yabancı vatandaşların Arnavutluk'tan sınır dışı edilmelerinin sıradan bir prosedür olduğunu kaydetti.

Lleshaj, sınır dışı edilme kararının İçişleri Bakanından gelmediğini belirterek, sınır dışı işleminin ilgili makamlar tarafından alınan idari bir karar olduğunu kaydetti.

Her yıl binlerce kişinin, ülkede yasa dışı şartlarda bulundukları gerekçesiyle sınır dışı edildiğini söyleyen Lleshaj, Çelik ile ilgili kararın, Sınır ve Göç Polisi tarafından alındığını aktardı.

Lleshaj, Çelik'in, 5 Temmuz'da birkaç saatliğine ülkeye giriş çıkış yaptığı ve daha sonra 8 Temmuz'da Arnavutluk sınırlarından çıkışta sahte Kanada vizesi ile yakalandığı bilgisini paylaştı.

Çelik'in 19 Aralık'ta şahsa karşı işlediği suç nedeniyle 13 ay hapis cezası aldığını aktaran Lleshaj, mahkemenin, bu cezayı üçte bir oranında indirerek 8 ay 20 güne düşürdüğünü anımsattı.

Bakan Lleshaj, Çelik'in 1 Ocak 2020'de cezasını tamamlamasının ardından bulunduğu hapishane tarafından Yerel Sınır ve Göç Müdürlüğünün bilgilendirildiğini ve sınır polisinin de, şahıs hakkında Yabancılar Yasası kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini kaydetti.

Yabancılar Yasasındaki "mevcudiyet, kamu düzeni ve güvenliği için bir tehdit oluşturması durumunda sınır dışı etme kararı derhal yerine getirilir" maddesini hatırlatan Lleshaj, bu doğrultuda Çelik'in Arnavutluk topraklarından derhal uzaklaştırıldığını anlattı.

Lleshaj, Çelik'in Arnavutluk'tan sığınma talebinde bulunmadığını vurgulayarak, "Tiran'daki Yerel sınır ve göç makamlar tarafından ifadesi alınan şahıs, sığınma talebinin olmadığını, bunu üçüncü bir ülkeye vardığında yapacağını planladığını anlatmış. Sınır dışı edilmesi kararını imzalaması, sınır dışı edileceği sırada herhangi bir iddiada bulunmadığını teyit etmekte. Bu, tüm tartışmalara son vermekte." ifadelerini kullandı.

Çelik'in, Arnavutluk polisi tarafından eşlik edilerek havalimanına götürüldüğünü kaydeden Bakan Lleshaj, daha sonra Türk Hava Yolları uçağına bindirildiği bilgisini aktardı.

Bakan Lleshaj, Çelik'in Arnavutluk'ta işlediği bir suçtan cezalandırıldığını ve yasal belgelerin yokluğunda Arnavutluk'ta kalmasının mümkün olmadığını aktardı.

Lleshaj, "Bu vatandaşa Arnavutluk anayasası ile yabancılar mevzuatının öngördüğü tüm haklar sağlanmış ve garanti edilmiştir. İdari sınır dışı etme eylemine karşı çıkma imkanı veya ülkemizden sığınma talebi hakkı sağlanmıştır, ancak kendisi bu sağlanan hakları kullanmayı tercih etmemiştir." şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında, Türk vatandaşı FETÖ şüphelisi Harun Çelik, başkent Tiran'daki Uluslararası Rahibe Teresa Havalimanı'nda sahte vizeyle Kanada'ya gitmek üzereyken yakalanmış, ardından hakkında yasal süreç başlatılmıştı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan şüpheli Harun Çelik, Arnavutluk'tan sınır dışı edilmiş ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmıştı.
Anadolu Ajansı
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