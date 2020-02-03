Borsa, günü yükselişle tamamladı
|03 Şubat 2020 18:21
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kazancıyla 119.242,80 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 107,72 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi yüzde 0,03 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,14 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,42 ile inşaat oldu.
Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişelerle yeni yıl tatilinin ardından bugün işleme açılan Çin piyasalarındaki sert düşüşün, küresel risk iştahının azalmasına neden olduğunu ancak beklentiler dahilindeki bu gelişmenin diğer borsalardaki etkisinin sınırlı kaldığını ifade etti.
Suriye ve Libya'daki gelişmelerin jeopolitik risk algısı açısından gündemin odağına yerleştiğini belirten analistler, İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan topçu atışıyla 6 askerin şehit olması sonrası konuyla ilgili gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.
Analistler, yarın yurt dışında Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.000 seviyesinin destek, 121.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.
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