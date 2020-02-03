Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı
|03 Şubat 2020 18:32
|Yazdır
Şanlıurfa merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Şanlıurfa, Antalya, Çankırı ve Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şanlıurfa Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonunda aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Yurtdışındaki FETÖ'cülerden çarpıtma operasyonu
03 Şubat 2020 18:58
|Denizli'de FETÖ'den 3 kişi tutuklandı
03 Şubat 2020 17:52
|İdlib şehitlerinden 5'inin kimliği belli oldu
03 Şubat 2020 17:40
|İdlib'de şehit olan iki asker Gaziantepli
03 Şubat 2020 17:16
|FETÖ üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınan eski hakim tutuklandı
03 Şubat 2020 16:35
|FETÖ'nün emniyet mahrem imamına hapis cezası
03 Şubat 2020 16:04
|'Ergenekon' davasının hakim ve savcıları hesap veriyor
03 Şubat 2020 15:26
|Şırnak'ta FETÖ ve PKK operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
03 Şubat 2020 14:39
|Rusya ile ortak devriye iptal
03 Şubat 2020 13:27
|Rusya: Türkiye bizi uyarmadı bu nedenle hedef oldu
03 Şubat 2020 11:59