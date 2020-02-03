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Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı
 03 Şubat 2020 18:32
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Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Şanlıurfa, Antalya, Çankırı ve Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şanlıurfa Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonunda aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı
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