1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Deprem sırasında ortaya çıkan ışığa bilimsel açıklama

Prof. Dr. Ercan Aksoy: Fayın harekete geçip deprem ürettiği anda fay zonunda yer alan kayaların içindeki minerallerin gerilmesi dolayısıyla elektriksel özelliklerinde değişim olduğu için bir ışıma meydana geliyor
 03 Şubat 2020 18:38
Yazdır
Deprem sırasında ortaya çıkan ışığa bilimsel açıklama

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde deprem esnasında güvenlik kamerasına yansıyan ve sosyal medyada tartışma konusu olan ışık patlaması bilimsel olarak açıklandı.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem esnasında ilçe merkezindeki bir güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, sarsıntı başladıktan birkaç saniye sonra Hazar Gölü yakınlarında kilometrelerce uzaklıktan görülen ışık patlaması gerçekleşiyor.

Sosyal medyada paylaşılan ve merak konusu olan görüntüler internet kullanıcıları tarafından farklı şekillerde yorumladı.

Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy AA muhabirine, deprem sırasında Hazar Gölü yakınlarında ortaya çıkan ışığın ilçe sakinlerince görüldüğünü söyledi.

Marmara depreminde bloklar arasında 5 metrelik bir yer değişimi olduğunu, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ise 50 santimetrelik değişim meydana geldiğini ve buna bağlı bir enerjinin açığa çıktığını ifade eden Aksoy, şu değerlendirmede bulundu:

"Fayın hareket geçip deprem ürettiği anda fay zonunda yer alan kayaların içindeki minerallerin gerilmesi dolayısıyla elektriksel özelliklerinde değişim olduğu için bir ışıma meydana geliyor. Nasıl ki bulutlardaki elektrik yükünden dolayı şimşek çakıyorsa bu da benzer bir durum."

Deprem anında yaşanan durumun metan gazından kaynaklandığını yönünde görüşler olduğunu aktaran Aksoy, şunları aktardı:

"Erciş depreminde Van gölü kenarında yoğun bir bitki örtüsü, sazlıklar var. O sazlıklar göldeki biriken malzemenin altında kalınca turba dediğimiz kömürleşmeye doğru giden bir süreç başlıyor. Deprem sırasında orada yangınlar çıkmıştı. Bunun bataklık gazı dediğimiz metan gazından kaynaklandığı söylenebilir ancak bizim bölgemiz için metan ya da turba dediğimiz kömürleşme hali söz konusu değil. Hazar Gölü yakınlarındaki ışıma deprem anında kayalardaki minerallerinin elektriksel özelliklerinin değişiminden meydana gelen bir durum."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Geometri dersini erik dalı ve fidayda ile sevdiren öğretmen
03 Şubat 2020 10:52		 Depremzede çadırlarına Kadın Astsubay eli değdi
02 Şubat 2020 17:24
Kadın astsubaylar depremzedelerin en büyük destekçisi
02 Şubat 2020 11:36		 Türkiye organ naklinde dünyada ikinci sırada
01 Şubat 2020 23:08
Vatandaşlar mahalle bekçilerinden ne kadar memnun?
01 Şubat 2020 22:57		 Gündüz aile hekimi akşam aikido eğitmeni
01 Şubat 2020 20:40
UMKE personeli yaşadıklarını anlattı
01 Şubat 2020 20:33		 Kadın astsubaylar, çocukları yalnız bırakmıyor
01 Şubat 2020 16:12
İşte THY'nın en genç kadın kaptan pilotu
01 Şubat 2020 15:18		 Ceren'in katilinin yaraladığı polis ameliyat oldu
30 Ocak 2020 22:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:58 - Yurtdışındaki FETÖ'cülerden çarpıtma operasyonu18:57 - Bakan Turhan: Yeni YHT ile Ankara-İstanbul arası kısalacak18:55 - TBMM Başkanı Şentop'tan 'İdlib saldırısı' açıklaması18:53 - Gezi Parkı davasında 6 polisin müdahilliğine neden karar verildiği belli oldu18:48 - Eski savcı, cinsel suç dosyalarında 'beraat' vaadiyle dolandırmış18:44 - 'Rusya rejimi kontrol edemezse Ankara harekete geçer'18:38 - Deprem sırasında ortaya çıkan ışığa bilimsel açıklama18:32 - Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı18:28 - Survivor 2020'de yarışacak 3 isim daha belli oldu18:21 - Borsa, günü yükselişle tamamladı
18:16 - Muhteşem kütüphane 20 Şubatta kapılarını açacak18:15 - Enkaz altında bir dakika bile asır gibi geliyor18:14 - 2 liralık maskeler, 'Korona savar' denilerek 100 liraya satılıyor18:06 - Erdoğan: İdlib konusunda çok sabrettik18:03 - FETÖ şüphelisi Harun Çelik Arnavutluk'tan sığınma talebinde bulunmamış17:59 - İranlıların Türkiye'den konut alımı, 2 yılda 7 kat arttı17:52 - Denizli'de FETÖ'den 3 kişi tutuklandı17:48 - Altın fiyatlarında son durum
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Emniyet'ten 'bekçi maaşları'na ilişkin açıklama
Memurların 2020 enflasyon zammı ne durumda?
İdlib'de şehit sayısı 6'ya yükseldi
Ocak ayı Enflasyon rakamları açıklandı
Kiğılı: 100 günde çok şey değişti, önümüz açıldı
Koronavirüs'ün tedavisi bulundu
Savcı, meslektaşlarını dolandırıp kayıplara karıştı
Bekçi ve öğretmen maaşları kıyaslanır mı?
Olaya müdahale eden bekçi, arkadaşını vurdu
TÜİK, enflasyon sepetinde güncelleme yaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
8 yaşındaki kızımın çocukluğunu ıskalayamam 2
erkek tarafı 4
Metinalkan 1
Seni ilgilendirmez 4
iş yerindeki masanın dağınık olması 2
Trabzonlu siyasetçilerin fb macindan sonra kendilerinden gecmesi 1
uykusuzluk 3
Savunma mekanizması 3
İş teklifi 4
Madem yanlıştı kızılay kabul etmeseydi 2
SON İLANLAR
Muğla Fethiye SYDV Personel Alım İlanı
Mersin Polisevi İşçi Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Burdur Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Karaisalı Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
İskenderun Bakım Onarım İstihkam Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Burdur Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri 8 Personel Alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 3 bin 500 Muvazzaf Astsubay alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam