1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gezi Parkı davasında 6 polisin müdahilliğine neden karar verildiği belli oldu

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin taraflara tebliğ edilen son duruşma tutanağında, Ali İsmail Korkmaz'ın öldürülmesi olayına ilişkin 10 yıl 10 ay hapis cezası alan Mevlüt Saldoğan'ın da bulunduğu 6 polis memurunun, "Gezi eylemleri sırasında taş, şişe ve bilyelerden dolayı vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandıkları ve 'kasten yaralama' suçunun mağduru olduklarının iddia edilmiş olması nedeniyle" müdahil olmalarına karar verildiği belirtildi
 03 Şubat 2020 18:53
Yazdır
Gezi Parkı davasında 6 polisin müdahilliğine neden karar verildiği belli oldu

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin, tutuklu Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 16 sanığın yargılandığı davanın taraflara tebliği edilen son duruşma tutanağında, "Ali İsmail Korkmaz'ın öldürülmesi olayına ilişkin 10 yıl 10 ay hapis cezası alan Mevlüt Saldoğan'ın da bulunduğu 6 polis memurunun, Gezi Parkı olaylarının mağduru olduklarının iddia edilmiş olması nedeniyle müdahilliğine karar verildiği" belirtildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada 28 Ocak'ta gerçekleşen duruşmanın ara kararlarının olduğu tutanağı taraflara tebliğ edildi.

- Duruşma salonunu terk ettiler

Duruşma tutanağında, sanık ve sanık avukatlarının, "tanıkların usulsuz dinlenildiği ve diğer gerekçelerle" heyetin reddi talebinde bulundukları hatırlatılarak, talep gerekçelerinin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) ilgili maddelerinde sayılan sebeplere dayanmaması, duruşmayı uzatmak amacıyla yapıldığının anlaşılması sebebiyle ret isteminin geri çevrildiği ifade edildi.

Heyetin reddi talebinin geri çevrilmesi kararı sonrası sanık avukatlarının kül halinde (topluca) salonu terk ettikleri ve izleyici bölümünde bulunanların da yine kül halinde bu durumu alkışlamaya başladıkları belirtilen tutanakta, avukatların CMK'nın 203. maddesi kapsamında uyarıldıkları, uyarıya rağmen devam ettiklerinden aynı yasa gereği dışarıya çıkarılmalarına karar verildiği, duruşmaya bu nedenle ara verildiği bildirildi.

Tutanakta, sanık avukatlarının salonu terk etmelerinden sonra sadece sanık İnanç Ekmekçi'nin avukatı Aynur Tuncel Yazgan'ın salonda bulunduğu ve diğer sanık avukatlarının mazeretsiz bir şekilde salonu terk ettiklerinin görüldüğü kaydedildi.

- Sezgin Tanrıkulu'nun duruşma salonundan çıkarılması

Duruşma salonunda izleyici olarak bulunan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile yaşanan tartışma ve Tanrıkulu'nun duruşma salonundan çıkarılmasıyla ilgili ise tutanakta, şu ifadeler kullanıldı:

"Yargılamayla ilgisi bulunmayan Sezgin Tanrıkulu olduğunu söyleyen kişi söz istedi. Kendisine bu hususta söz verilmeyeceği söylendi, yerine oturması hususu hatırlatıldı, yargılamaya devam edildi. Bu esnada ısrarla duruşma düzen ve disiplinini bozduğu görüldü. Kendisine ısrarla oturması söylendi fakat duruşma düzen ve disiplinini bozduğu görüldü. Dinlemeden duruşmaya devam ettiği görüldü, uyarıldı. CMK'nın 203/2. maddesi gereğince dosyayla ilgisi olmayan Sezgin Tanrıkulu'nun dışarı çıkarılması talimatı verildi. Sezgin Tanrıkulu olduğunu beyan eden kişinin salon dışına çıkarıldığı görüldü. Bu nedenle duruşmaya ara verildi."

- Fail polis memurunun davaya müdahilliği

Tutanağa göre, cumhuriyet savcısının görüşünün alınmasının ardından davaya ilişkin ara kararlarına açıklayan mahkeme heyeti, dosyanın mütalaasını hazırlaması için duruşma savcılığına gönderilmesine karar verdi.

Kovuşturmanın genişletilmesi talebini yargılamaya bir katkısı olmayacağı gerekçesiyle reddeden heyet, Gezi olayları sırasında Ali İsmail Korkmaz'ı tekmeyle öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Mevlüt Saldoğan ile 6 polis memurunun davaya müdahil olarak katılması kararından rücu edilmesi talebini de reddetti.

Heyet, "Saldoğan ile Şaban İyiş, Mustafa Avcı, Soner Bindaş, Recep Alkan ve Adem Tellal isimli polis memurlarının Gezi eylemleri sırasında taş, şişe ve bilyelerden dolayı vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandıkları ve 'kasten yaralama' suçunun mağduru olduklarının iddia edilmiş olması" nedeniyle bu kişilerin müdahilliğine karar verildiğini hatırlattı.

- Bir sonraki duruşma 18 Şubat'ta

Firari 7 sanığın yakalama emirlerinin infazının beklenilmesine, akıbetlerinin sorulmasına ve sanık avukatlarının "istinabe yoluyla savunmalarının alınması" taleplerinin reddine de karar veren heyet, sanık ve avukatlarının adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması ile diğer talepleri de reddetti.

Tutuklu sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı 18 Şubat'a erteledi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eski savcı, cinsel suç dosyalarında 'beraat' vaadiyle dolandırmış
03 Şubat 2020 18:48		 Usulsüz engelli raporu alan 36 kişiye gözaltı
03 Şubat 2020 17:33
İSMEK sorumlularına yönelik hakaret iddiasına ikinci suç duyurusu
03 Şubat 2020 17:06		 Süt kazanına düşen 1 yaşındaki Mustafa ağır yaralandı
03 Şubat 2020 16:20
Arama çalışmaları süren Gülistan'ın yeni görüntüleri çıktı
03 Şubat 2020 16:17		 Dorukhan Toköz'ün, eski kız arkadaşını tehdit ettiği iddiasına avukatından yalanlama
03 Şubat 2020 16:15
Rus mafyasına operasyon... Loto Guli yakalandı
03 Şubat 2020 14:10		 Bayrampaşa'da iplik fabrikasında yangın: 2 yaralı
03 Şubat 2020 13:57
Anestezi teknikeri Karaman'ın kanındaki maddeler tespit edildi
03 Şubat 2020 12:52		 Elektronik kelepçeyi kırıp eski eşine dehşeti yaşattı
03 Şubat 2020 12:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:58 - Yurtdışındaki FETÖ'cülerden çarpıtma operasyonu18:57 - Bakan Turhan: Yeni YHT ile Ankara-İstanbul arası kısalacak18:55 - TBMM Başkanı Şentop'tan 'İdlib saldırısı' açıklaması18:53 - Gezi Parkı davasında 6 polisin müdahilliğine neden karar verildiği belli oldu18:48 - Eski savcı, cinsel suç dosyalarında 'beraat' vaadiyle dolandırmış18:44 - 'Rusya rejimi kontrol edemezse Ankara harekete geçer'18:38 - Deprem sırasında ortaya çıkan ışığa bilimsel açıklama18:32 - Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı18:28 - Survivor 2020'de yarışacak 3 isim daha belli oldu18:21 - Borsa, günü yükselişle tamamladı
18:16 - Muhteşem kütüphane 20 Şubatta kapılarını açacak18:15 - Enkaz altında bir dakika bile asır gibi geliyor18:14 - 2 liralık maskeler, 'Korona savar' denilerek 100 liraya satılıyor18:06 - Erdoğan: İdlib konusunda çok sabrettik18:03 - FETÖ şüphelisi Harun Çelik Arnavutluk'tan sığınma talebinde bulunmamış17:59 - İranlıların Türkiye'den konut alımı, 2 yılda 7 kat arttı17:52 - Denizli'de FETÖ'den 3 kişi tutuklandı17:48 - Altın fiyatlarında son durum
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Emniyet'ten 'bekçi maaşları'na ilişkin açıklama
Memurların 2020 enflasyon zammı ne durumda?
İdlib'de şehit sayısı 6'ya yükseldi
Ocak ayı Enflasyon rakamları açıklandı
Kiğılı: 100 günde çok şey değişti, önümüz açıldı
Koronavirüs'ün tedavisi bulundu
Savcı, meslektaşlarını dolandırıp kayıplara karıştı
Bekçi ve öğretmen maaşları kıyaslanır mı?
Olaya müdahale eden bekçi, arkadaşını vurdu
TÜİK, enflasyon sepetinde güncelleme yaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ensar vakfı 4
Metinalkan 1
orkide 4
02022020 9
rafet efendi 1
iş yerindeki masanın dağınık olması 2
Adı mutluluk 1
fenerbahçe kafilesine trabzon'dasilah çekilmesi 2
Yol ve trafik payi 2
Ak parti'nin trabzonspor uğruna fenerbahceyi karşısına almasi 20
SON İLANLAR
Muğla Fethiye SYDV Personel Alım İlanı
Mersin Polisevi İşçi Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Burdur Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Karaisalı Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
İskenderun Bakım Onarım İstihkam Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Burdur Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri 8 Personel Alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 3 bin 500 Muvazzaf Astsubay alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam