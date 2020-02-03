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TBMM Başkanı Şentop'tan 'İdlib saldırısı' açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Türkiye, komşularının toprak bütünlüğüne saygılıdır. Fakat güneyimizdeki istikrarsızlıktan beslenen terör odaklarının ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik saldırılarına kayıtsız kalamayız
 03 Şubat 2020 18:55
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TBMM Başkanı Şentop'tan 'İdlib saldırısı' açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Suriye rejiminin İdlib'deki saldırısına ilişkin, "Türkiye, komşularının toprak bütünlüğüne saygılıdır. Fakat güneyimizdeki istikrarsızlıktan beslenen terör odaklarının ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik saldırılarına kayıtsız kalamayız." ifadesini kullandı.

Şentop, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bugün İdlib'de çatışmaları önlemek üzere bölgede bulunan askerlere yönelik rejim saldırısı sonucunda şehitlerin ve yaralıların bulunduğunu, olaydan fevkalade müteessir olduğunu belirtti.

Şehitlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileyen Şentop, açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye, komşularının toprak bütünlüğüne saygılıdır. Fakat güneyimizdeki istikrarsızlıktan beslenen terör odaklarının ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik saldırılarına kayıtsız kalamayız. Uluslararası hukuka dayalı adımların ve bölgedeki varlığımızın meşruiyeti tartışmasızdır. Türkiye, ittifaklarına ve sözlerine daima riayet eden; insanlık düşmanı saydığı terörle mücadeleyi esas sayan bir ülkedir. Terörle mücadele konusunda kararlılığımız kesindir ve kudretimiz tamdır. Terörü, mücadele ve müzakere yöntemi olarak görenlere karşı tavrımız değişmeyecektir.

Terörle mücadeleyi milletimize karşı sorumluluğumuz, şehitlerimize borcumuz ve gelecek nesiller için asli vazifemiz olarak görüyoruz. Türkiye'yi hedef alan saldırılar misli misline mukabele görecek ve püskürtülecektir. Aziz milletimizin başı sağ, şehitlerimizin ruhu şad olsun."
Anadolu Ajansı
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