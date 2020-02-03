TBMM Başkanı Şentop'tan 'İdlib saldırısı' açıklaması
|03 Şubat 2020 18:55
|Yazdır
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Suriye rejiminin İdlib'deki saldırısına ilişkin, "Türkiye, komşularının toprak bütünlüğüne saygılıdır. Fakat güneyimizdeki istikrarsızlıktan beslenen terör odaklarının ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik saldırılarına kayıtsız kalamayız." ifadesini kullandı.
Şentop, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bugün İdlib'de çatışmaları önlemek üzere bölgede bulunan askerlere yönelik rejim saldırısı sonucunda şehitlerin ve yaralıların bulunduğunu, olaydan fevkalade müteessir olduğunu belirtti.
Şehitlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileyen Şentop, açıklamasında şunları kaydetti:
"Türkiye, komşularının toprak bütünlüğüne saygılıdır. Fakat güneyimizdeki istikrarsızlıktan beslenen terör odaklarının ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik saldırılarına kayıtsız kalamayız. Uluslararası hukuka dayalı adımların ve bölgedeki varlığımızın meşruiyeti tartışmasızdır. Türkiye, ittifaklarına ve sözlerine daima riayet eden; insanlık düşmanı saydığı terörle mücadeleyi esas sayan bir ülkedir. Terörle mücadele konusunda kararlılığımız kesindir ve kudretimiz tamdır. Terörü, mücadele ve müzakere yöntemi olarak görenlere karşı tavrımız değişmeyecektir.
Terörle mücadeleyi milletimize karşı sorumluluğumuz, şehitlerimize borcumuz ve gelecek nesiller için asli vazifemiz olarak görüyoruz. Türkiye'yi hedef alan saldırılar misli misline mukabele görecek ve püskürtülecektir. Aziz milletimizin başı sağ, şehitlerimizin ruhu şad olsun."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Turhan: Yeni YHT ile Ankara-İstanbul arası kısalacak
03 Şubat 2020 18:57
|'Rusya rejimi kontrol edemezse Ankara harekete geçer'
03 Şubat 2020 18:44
|Erdoğan: İdlib konusunda çok sabrettik
03 Şubat 2020 18:06
|Erdoğan, AK Parti'nin rekor oyla kazandığı ilçeye gidiyor
03 Şubat 2020 15:58
|Çin'den Türkiye'ye uçuşlar duruyor
03 Şubat 2020 15:15
|Bakan Akar: İdlib'deki saldırıya karşı gereken yapılıyor
03 Şubat 2020 14:36
|Akşener'den TBMM'ye olağanüstü toplantı çağrısı
03 Şubat 2020 14:27
|'Rusya'ya bilgi verilmediği şeklindeki açıklama doğru değil'
03 Şubat 2020 14:02
|İletişim Başkanı Altun: Barış planı değil, savaş ilanıdır bu
03 Şubat 2020 13:50
|Bahçeli: Katiller döktükleri kanın bedelini ödemeli
03 Şubat 2020 13:16