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İTÜ Rektörü, Doğa Koleji öğrencileriyle buluştu

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren ile Doğa Koleji Ataşehir-1 Kampüsü'nü ziyaret ederek, öğrencilere başarılar diledi.
 03 Şubat 2020 19:03
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İTÜ Rektörü, Doğa Koleji öğrencileriyle buluştu

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren ile Doğa Koleji Ataşehir-1 Kampüsü'nü ziyaret ederek, öğrencilere başarılar diledi.

Doğa Kolejinden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler Karaca ve Özeren'i çiçeklerle karşıladı.

Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde öğrencilerle buluşan Karaca, sınıfları dolaşarak öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

Karaca, lise kademesindeki tüm Doğa Koleji öğrencilerini, İTÜ'nün Ar-Ge merkezi İTÜ ARI Teknokent'e davet ederken, ziyaretin 11 Şubat Salı günü gerçekleşmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaca, çıkılan bu uzun soluklu yolculukta; nitelikli akademik kadrolarıyla yeni döneme hazır olduklarını belirterek, "Yeni başarıların altına imza atacağımız bir dönemin başlangıcındayız." ifadesini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Karaca, İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa yerleşkesinin, üniversite kampüslerinin yeşil ve sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiği UI GreenMetric sıralamasına göre "Dünyanın En Yeşil 54. Kampüsü" olduğunu belirtti.

Karaca, "Doğa Koleji öğrencileri, bilim, teknoloji ve sanattaki uzmanlığı ve yaratıcılığı, 250 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin uluslararası arenada lider eğitim kurumu olan İTÜ'nün katkısı ve desteğini bütünüyle arkalarında hissedecekler." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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