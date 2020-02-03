TFF, Nihat Özdemir'in istifa ettiği iddialarını yalanladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), başkan Nihat Özdemir'in istifa ettiği haberlerini yalanladı.
|03 Şubat 2020 19:07
|Yazdır
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), başkan Nihat Özdemir'in istifa ettiği haberlerini yalanladı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yer alan federasyon başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in istifa ettiğine dair açıklamalar, hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve yönetim kurulu görevinin başında olup, asılsız iddialara itibar edilmemelidir." denildi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Tunceli'de sahaya köpek girdi, maç durdu
02 Şubat 2020 21:03
|Galatasaray, üst üste 4. galibiyetini aldı
02 Şubat 2020 20:33
|Kadın kulüp başkanı ilk maçında mağlubiyet yaşadı
02 Şubat 2020 19:57
|Emre Mor'dan Galatasaray'a veda mesajı
02 Şubat 2020 19:51
|Lider Sivasspor, Gaziantep'te dağıldı
02 Şubat 2020 18:06
|Kırmızı kart gösteren hakeme yumruk attı - Video
02 Şubat 2020 15:47
|Fenerbahçe Trabzon'da alabora oldu
01 Şubat 2020 22:00
|Sergen Yalçın, Beşiktaş kariyerine 3 puanla başladı
01 Şubat 2020 19:26
|Bir dönem paylaşılamıyordu, ortada kaldı
01 Şubat 2020 18:06
|Trabzonspor-Fenerbahçe rekabetinde 125. randevu
01 Şubat 2020 16:03