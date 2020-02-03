1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yazar Stephen King, Facebook hesabını kapattı

Amerikalı ünlü bilim kurgu yazarı Stephen King, yanlış bilgi ve özel hayatın gizliliği endişesi nedeniyle Facebook hesabını kapattığını duyurdu.
 03 Şubat 2020 19:15
Yazdır
Yazar Stephen King, Facebook hesabını kapattı

Amerikalı ünlü bilim kurgu yazarı Stephen King, yanlış bilgi ve özel hayatın gizliliği endişesi nedeniyle Facebook hesabını kapattığını duyurdu.

King, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Facebook için "Siyasi reklamlarında izin verilen yanlış bilgi selinden dolayı rahat ve kullanıcılarının gizliliğini koruma yeteneğinden de emin değilim." ifadelerini kullandı.

İsteyenlerin kendini Twitter'dan takip edebileceğini belirten King, Facebook hesabını kapattı.

Stephen King, bir kısmı sinemaya da uyarlanmış korku ve gerilim türündeki kitaplarıyla tanınıyor. 72 yaşındaki yazarın, ABD Başkanı Donald Trump'a ve Facebook'a karşı olumsuz görüşleri medyaya yansımıştı.

Özel hayatın gizliliği konusunda daha önce eleştirilere uğrayan sosyal paylaşım sitesi Facebook, 9 Ocak'ta yaptığı açıklamada, politikacı veya kurumlardan gelen reklamlardaki yalan içeriklerden kaçınmak için siyasi reklamları yasaklamayacağını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Schengen vizesine 20 avro zam geldi
03 Şubat 2020 20:46		 FETÖ şüphelisi Harun Çelik Arnavutluk'tan sığınma talebinde bulunmamış
03 Şubat 2020 18:03
Çin, 'korona' hastanesini 10 günde inşa etti
03 Şubat 2020 16:52		 ABD'de 9 ay sürecek başkanlık yarışı başlıyor
03 Şubat 2020 15:04
Einstein bir kez daha haklı çıktı
03 Şubat 2020 14:46		 Kremlin'den 'Türk askerine saldırı' açıklaması
03 Şubat 2020 14:21
Koronavirüsle ilgili sevindiren haber!
02 Şubat 2020 20:27		 Pompeo'dan dikkat çeken Uygur Türkleri çağrısı
02 Şubat 2020 12:03
Koronavirüsün ardından Çin'de bir salgın daha
02 Şubat 2020 10:16		 Çin dışında koronavirüsten ilk ölüm
02 Şubat 2020 09:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:46 - Schengen vizesine 20 avro zam geldi20:41 - Şehit Uzman Çavuş'un ailesine acı haber verildi20:36 - Denemek için ekti, şimdi siparişlere yetişemiyor20:31 - Hurdaya ayrılan araçla trafiğe çıkmanın bedeli ağır oldu20:27 - Başkentte mezat çetesi üyeleri için iddianame hazırlandı20:23 - HSK, o savcı hakkında soruşturma başlattı20:19 - MasterChef Yasin, Survivor 2020'ye katılacak mı?20:15 - Erdoğan Ukrayna'da duyurdu: Başkanla mutabık kaldık20:11 - İzmir'de eski vekilin oğlunun iş yeri kurşunlandı20:07 - 'Elazığ depreminde kırılmanın boyu 50, eni 70 kilometre'
20:03 - Trabzon'da Fenerbahçe otobüsüne silah gösterildiği iddiası19:59 - Ehliyet sınavında joker operasyonu: 2 kişi tutuklandı19:55 - Çin'in İstanbul Başkonsolosu ölü sayısını açıkladı19:51 - CHP, Erzurum il kongresinde arbede çıktı19:47 - Tecavüz davasında jinekoloğa men cezası19:43 - Üniversiteli Asiye'nin yasa boğan ölümü!19:39 - Aksaray'a şehit ateşi düştü19:35 - Drift yapan sürücüye 6 bin lira para cezası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Emniyet'ten 'bekçi maaşları'na ilişkin açıklama
Memurların 2020 enflasyon zammı ne durumda?
İdlib'de şehit sayısı 6'ya yükseldi
Ocak ayı Enflasyon rakamları açıklandı
Koronavirüs'ün tedavisi bulundu
Kiğılı: 100 günde çok şey değişti, önümüz açıldı
Savcı, meslektaşlarını dolandırıp kayıplara karıştı
Olaya müdahale eden bekçi, arkadaşını vurdu
Bekçi ve öğretmen maaşları kıyaslanır mı?
TÜİK, enflasyon sepetinde güncelleme yaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cumhurbaşkanına ihtarname çekmek isteyen vatandaş 3
05.02.2020 zenit vs fenerbahçe maçı 2
Savunma mekanizması 3
pepeçura 1
8 yaşındaki kızımın çocukluğunu ıskalayamam 2
trabzonspor'un 450k ya 3 oyuncu birden transfer etmesi 3
Madem yanlıştı kızılay kabul etmeseydi 1
Seni ilgilendirmez 4
Adı mutluluk 1
Okul açıldı 2
SON İLANLAR
Muğla Fethiye SYDV Personel Alım İlanı
Mersin Polisevi İşçi Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Burdur Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Karaisalı Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
İskenderun Bakım Onarım İstihkam Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Burdur Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri 8 Personel Alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 3 bin 500 Muvazzaf Astsubay alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam