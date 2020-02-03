1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığına atama

AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığı görevine atanan Osman Gökmen düzenlenen törenle görevi devraldı.
 03 Şubat 2020 19:23
Yazdır
AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığına atama

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen'in, kongre sürecinde yeniden aday olmayacağını ve başkanlık görevine devam etmeyeceğini açıklamasının ardından yerine atanan Osman Gökmen, başkanlık görevini devraldı.

Partinin ilçe binasındaki devir teslim törenine katılan AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir ve İl Başkanı Kadem Mete, birlik mesajları verdi.

Gökmen'e çiçek verip başarılar dileyen Özmen "Bu bir veda değil. Bu bir nöbet değişimidir." dedi.

Osman Gökmen de destekleyenlere teşekkür ederek, Bodrum için daha güzel şeyler yapmaya çalışacaklarını söyledi.

Büyükşehir yasasıyla kapanan Yalıkavak Belde Belediyesinde basın yayın ve halkla ilişkiler sorumlusu, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde sosyal işler birim sorumlusu görevlerinde bulunan Osman Gökmen, Muğla Çevre Koruma Vakfı (MUÇEV) alan koordinatörlüğü de yaptı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan Ukrayna'da duyurdu: Başkanla mutabık kaldık
03 Şubat 2020 20:15		 Trabzon'da Fenerbahçe otobüsüne silah gösterildiği iddiası
03 Şubat 2020 20:03
Çin'in İstanbul Başkonsolosu ölü sayısını açıkladı
03 Şubat 2020 19:55		 CHP, Erzurum il kongresinde arbede çıktı
03 Şubat 2020 19:51
Bakan Akar: 76 rejim askeri etkisiz hale getirildi
03 Şubat 2020 19:11		 Bakan Turhan: Yeni YHT ile Ankara-İstanbul arası kısalacak
03 Şubat 2020 18:57
TBMM Başkanı Şentop'tan 'İdlib saldırısı' açıklaması
03 Şubat 2020 18:55		 'Rusya rejimi kontrol edemezse Ankara harekete geçer'
03 Şubat 2020 18:44
Erdoğan: İdlib konusunda çok sabrettik
03 Şubat 2020 18:06		 Erdoğan, AK Parti'nin rekor oyla kazandığı ilçeye gidiyor
03 Şubat 2020 15:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:46 - Schengen vizesine 20 avro zam geldi20:41 - Şehit Uzman Çavuş'un ailesine acı haber verildi20:36 - Denemek için ekti, şimdi siparişlere yetişemiyor20:31 - Hurdaya ayrılan araçla trafiğe çıkmanın bedeli ağır oldu20:27 - Başkentte mezat çetesi üyeleri için iddianame hazırlandı20:23 - HSK, o savcı hakkında soruşturma başlattı20:19 - MasterChef Yasin, Survivor 2020'ye katılacak mı?20:15 - Erdoğan Ukrayna'da duyurdu: Başkanla mutabık kaldık20:11 - İzmir'de eski vekilin oğlunun iş yeri kurşunlandı20:07 - 'Elazığ depreminde kırılmanın boyu 50, eni 70 kilometre'
20:03 - Trabzon'da Fenerbahçe otobüsüne silah gösterildiği iddiası19:59 - Ehliyet sınavında joker operasyonu: 2 kişi tutuklandı19:55 - Çin'in İstanbul Başkonsolosu ölü sayısını açıkladı19:51 - CHP, Erzurum il kongresinde arbede çıktı19:47 - Tecavüz davasında jinekoloğa men cezası19:43 - Üniversiteli Asiye'nin yasa boğan ölümü!19:39 - Aksaray'a şehit ateşi düştü19:35 - Drift yapan sürücüye 6 bin lira para cezası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Emniyet'ten 'bekçi maaşları'na ilişkin açıklama
Memurların 2020 enflasyon zammı ne durumda?
İdlib'de şehit sayısı 6'ya yükseldi
Ocak ayı Enflasyon rakamları açıklandı
Koronavirüs'ün tedavisi bulundu
Kiğılı: 100 günde çok şey değişti, önümüz açıldı
Savcı, meslektaşlarını dolandırıp kayıplara karıştı
Olaya müdahale eden bekçi, arkadaşını vurdu
Bekçi ve öğretmen maaşları kıyaslanır mı?
TÜİK, enflasyon sepetinde güncelleme yaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ensar vakfı 4
Duymayı çok istediğimiz cümleler 3
kaçak çay 1
erkek tarafı 4
marka yada amble mı gızlemek 5
Yemekle beraber çay içmek 16
Madem yanlıştı kızılay kabul etmeseydi 1
03.02.2020 idlib'te 4 askerimizin şehit olması 3
trabzonspor'un 450k ya 3 oyuncu birden transfer etmesi 3
kimse bilmez 1
SON İLANLAR
Muğla Fethiye SYDV Personel Alım İlanı
Mersin Polisevi İşçi Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Burdur Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Karaisalı Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
İskenderun Bakım Onarım İstihkam Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Burdur Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri 8 Personel Alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 3 bin 500 Muvazzaf Astsubay alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam