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Öğretmenler tatilde el ele verip okullarını güzelleştirdiler

Milas'a bağlı Bafa Mahallesi'nde eğitim öğretim alanında hizmet veren Bafa Ortaokulu yöneticileri ve öğretmenler, yarıyıl tatilini fırsat bilerek okullarının eksiklerini el birliğiyle tamamlamaya çalıştı. Bakım onarım çalışmalarını yapan öğretmen ve yöneticilere, öğrencilerinden de destek geldi
 03 Şubat 2020 19:31
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Öğretmenler tatilde el ele verip okullarını güzelleştirdiler

Milas'a bağlı Bafa Mahallesi'nde eğitim öğretim alanında hizmet veren Bafa Ortaokulu yöneticileri ve öğretmenler, yarıyıl tatilini fırsat bilerek okullarının eksiklerini el birliğiyle tamamlamaya çalıştı. Bakım onarım çalışmalarını yapan öğretmen ve yöneticilere, öğrencilerinden de destek geldi.

Bafa'da yaklaşık 130 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü Bafa Ortaokulu, Okul Müdürü Bekir But'un öncülüğünde, okul yöneticileri ve öğretmenlerinin özverili çalışmalarıyla ikinci döneme eksiksiz hazır hale getirildi.

17 Ocak'ta okulların iki haftalık tatile girmesinin ardından birçok öğretmen ve öğrenci dinlenmek için kendine zaman ayırırken, Bafa Ortaokulu yöneticileri, öğretmenleri tatili fırsat bilerek okullarında boya, badana çalışması yaptılar.

Kendi imkanlarını kullanarak çalışmalarını sürdüren öğretmenlere zaman zaman öğrenciler de katılarak destek verdiler. Okulun yardımcı personelleri de temizlik konusunda çalışmalara katkıda bulundular.

Çalışmalar sadece okul içerisinde, sınıflarla sınırlı kalmadı. Okul binasının dış cephesi ve bahçesinde de resim çalışması yapıldı. Bina duvarı, bahçe duvarları ve bahçede bulunan mobilyalar öğrencilerin katılımıyla rengarenk boyanarak ikinci döneme hazır hale getirildi.
İhlas Haber Ajansı
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