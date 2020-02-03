Drift yapan sürücüye 6 bin lira para cezası
|03 Şubat 2020 19:35
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KONYA'da yol ortasında drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren otomobil sürücüsüne 6 bin 141 lira para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Meram ilçesinde yol ortasında drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren otomobil ve sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. Kısa sürede otomobilin plakasını ve sürücüsünü tespit eden polis, sürücüye, ?Herhangi bir zorunluk olmaksızın karayollarında dönüş, kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün degiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi? maddesince 6 bin141 lira para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetinin ise 60 gün süreyle geçici olarak iptal edildiği belirtildi.
Sürücünün drift yaptığı anlar ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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