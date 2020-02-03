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Aksaray'a şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde, rejim güçlerinin saldırısında şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Kadir Yıldız'ın (25) acı haberi, memleketi Aksaray'da yaşayan ailesinden ağabeyi Barış Yıldız'a verildi.
 03 Şubat 2020 19:39
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Aksaray'a şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde, rejim güçlerinin saldırısında şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Kadir Yıldız'ın (25) acı haberi, memleketi Aksaray'da yaşayan ailesinden ağabeyi Barış Yıldız'a verildi. Baba Ata Yıldız'ın, oğlunun İdlib'deki operasyona katılması nedeniyle gelini ve torununu Aksaray'a getirmek üzere Şanlıurfa'da olduğu öğrenildi.

İdlib'de çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye olarak giden Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyuna, Suriye rejimince düzenlenen saldırıda 5 asker ile 1 sivil şehit oldu, 7 asker ise yaralandı. Şehit askerlerden Şanlıurfa'da görev yapan Piyade Uzman Çavuş Kadir Yıldız'ın acı haberi, Aksaray'ın Paşacık Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.

Evde şehidin ağabeyi Barış Yıldız'ın olduğu, anne Kıymet Yıldız'ın 4 ay önce yaşamını yitirdiği öğrenildi. Baba Ata Yıldız'ın da oğlunun İdlib'deki operasyona katıldığını öğrenince gelini Türkan ve torunu 8 aylık torunu Ebrar Yaren Yıldız'ı Aksaray'a getirmek üzere Şanlıurfa'da olduğu öğrenildi.

2 yıllık asker olan şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Yıldız'ın cenazesinin, yarın memleketi Aksaray'da toprağa verilmesi bekleniyor.

DHA
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