1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üniversiteli Asiye'nin yasa boğan ölümü!

Muğla'nın Milas ilçesinde, üniversite öğrencisi Asiye Erdem (22), kaldığı apartta ölü olarak bulundu.
 03 Şubat 2020 19:43
Yazdır
Üniversiteli Asiye'nin yasa boğan ölümü!

Muğla'nın Milas ilçesinde, üniversite öğrencisi Asiye Erdem (22), kaldığı apartta ölü olarak bulundu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Asiye Erdem, geçen 1 Şubat gecesi, Beçin Mahallesi'ndeki apartta, birlikte kaldığı arkadaşı tarafından yerde hareketsiz halde bulundu. Ev arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi. Erdem'in, ani ölümü arkadaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Aslen Şanlıurfalı olan Erdem'in cesedi, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Erdem'in cenazesi Adli Tıp'taki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere, yakınları tarafından memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi. Bir süredir geniz eti problemi olduğu öğrenilen Erdem'in kanındaki enfeksiyon nedeniyle ameliyat olmadığı ileri sürüldü.

Polis, Erdem'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İzmir'de eski vekilin oğlunun iş yeri kurşunlandı
03 Şubat 2020 20:11		 Gezi Parkı davasında 6 polisin müdahilliğine neden karar verildiği belli oldu
03 Şubat 2020 18:53
Eski savcı, cinsel suç dosyalarında 'beraat' vaadiyle dolandırmış
03 Şubat 2020 18:48		 Usulsüz engelli raporu alan 36 kişiye gözaltı
03 Şubat 2020 17:33
İSMEK sorumlularına yönelik hakaret iddiasına ikinci suç duyurusu
03 Şubat 2020 17:06		 Süt kazanına düşen 1 yaşındaki Mustafa ağır yaralandı
03 Şubat 2020 16:20
Arama çalışmaları süren Gülistan'ın yeni görüntüleri çıktı
03 Şubat 2020 16:17		 Dorukhan Toköz'ün, eski kız arkadaşını tehdit ettiği iddiasına avukatından yalanlama
03 Şubat 2020 16:15
Rus mafyasına operasyon... Loto Guli yakalandı
03 Şubat 2020 14:10		 Bayrampaşa'da iplik fabrikasında yangın: 2 yaralı
03 Şubat 2020 13:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:46 - Schengen vizesine 20 avro zam geldi20:41 - Şehit Uzman Çavuş'un ailesine acı haber verildi20:36 - Denemek için ekti, şimdi siparişlere yetişemiyor20:31 - Hurdaya ayrılan araçla trafiğe çıkmanın bedeli ağır oldu20:27 - Başkentte mezat çetesi üyeleri için iddianame hazırlandı20:23 - HSK, o savcı hakkında soruşturma başlattı20:19 - MasterChef Yasin, Survivor 2020'ye katılacak mı?20:15 - Erdoğan Ukrayna'da duyurdu: Başkanla mutabık kaldık20:11 - İzmir'de eski vekilin oğlunun iş yeri kurşunlandı20:07 - 'Elazığ depreminde kırılmanın boyu 50, eni 70 kilometre'
20:03 - Trabzon'da Fenerbahçe otobüsüne silah gösterildiği iddiası19:59 - Ehliyet sınavında joker operasyonu: 2 kişi tutuklandı19:55 - Çin'in İstanbul Başkonsolosu ölü sayısını açıkladı19:51 - CHP, Erzurum il kongresinde arbede çıktı19:47 - Tecavüz davasında jinekoloğa men cezası19:43 - Üniversiteli Asiye'nin yasa boğan ölümü!19:39 - Aksaray'a şehit ateşi düştü19:35 - Drift yapan sürücüye 6 bin lira para cezası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Emniyet'ten 'bekçi maaşları'na ilişkin açıklama
Memurların 2020 enflasyon zammı ne durumda?
İdlib'de şehit sayısı 6'ya yükseldi
Ocak ayı Enflasyon rakamları açıklandı
Koronavirüs'ün tedavisi bulundu
Kiğılı: 100 günde çok şey değişti, önümüz açıldı
Savcı, meslektaşlarını dolandırıp kayıplara karıştı
Olaya müdahale eden bekçi, arkadaşını vurdu
Bekçi ve öğretmen maaşları kıyaslanır mı?
TÜİK, enflasyon sepetinde güncelleme yaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Trabzonlu siyasetçilerin fb macindan sonra kendilerinden gecmesi 1
Deprem kıyametin alıştırmasıdır 2
Gittiği yere eli boş gitmemek 5
Jose Mourinho 1
kimse bilmez 1
erkek tarafı 4
donmuş veya ertelenmiş yas 3
uykusuzluk 3
güne kötü başlamak 2
Seni ilgilendirmez 4
SON İLANLAR
Muğla Fethiye SYDV Personel Alım İlanı
Mersin Polisevi İşçi Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Burdur Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Karaisalı Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
İskenderun Bakım Onarım İstihkam Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Burdur Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri 8 Personel Alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 3 bin 500 Muvazzaf Astsubay alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam