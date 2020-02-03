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CHP, Erzurum il kongresinde arbede çıktı

CUMHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) Erzurum İl Kongresi'nde arbede yaşandı.
 03 Şubat 2020 19:51
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CHP, Erzurum il kongresinde arbede çıktı

CUMHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) Erzurum İl Kongresi'nde arbede yaşandı. CHP İl Başkan adayı Orhan Bozkurt, saldırganlardan salon dışına çıkarılarak kurtarıldı. Kongrede linç girişimi olduğunu ileri süren Bozkurt, genel merkez nezdinde girişimde bulunacağını belirtirken, il başkanı seçilen Bülent Oğuz, tartışma olduğunu ancak darp olmadığını söyledi.


CHP, Erzurum il kongresinde arbede çıktı

CHP Erzurum İl Kongresi Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Palan Otel'de 2 Şubat Pazar günü gerçekleşti. Gazeteci Orhan Bozkurt ile Bülent Oğuz'un başkan adaylığı için yarıştığı seçimde divan başkanlığını CHP Mersin Milletvekili Mürsel Alban yaptı. Seçim öncesi kürsüye çıkarak bir konuşma yapmak isteyen Bozkurt, salonda bulunan bazı partililer tarafından konuşturulmak istenmedi. Bu kişilere, "Siz kimsiniz, delege ve partili bile değilsiniz" diyen Bozkurt'a tepki gösteren 15-20 kişilik grup saldırıya geçti. Salonda yaşanan arbede sırasında araya girenler başkan adayı Bozkurt'u salon dışına çıkardı. Saldırı anında Bozkurt'un eşi Merve Bozkurt, yere düşererek ayağını burktu. Salonda yaşanan arbede araya girenlerin müdahalesiyle güçlükle yatıştırıldı.

Olayların sona ermesinden sonra yapılan seçimde CHP İl Başkanlığını 55 oyla Bülent Oğuz kazandı. Seçimde 50 delegenin oyunu alan Bozkurt, olaylar sebebiyle 10-15 delegenin korkarak salondan ayrıldığını belirtti. Seçim öncesi şahsına yönelik tehditler olduğunu söyleyen Bozkurt, "Kongre salonu biraz gergindi. Birinci konuşmalar yapıldı, ikinci kez kürsüye çıktığımda karşılıklı sataşmalar oldu. Bir anda organize bir şekilde 20-30 kişi üzerime yürümeye çalıştı. Delegeler araya girerek beni salondan çıkardı. Dakikalarca yangın merdiveninde bekledim. Divan başkanının tarafgir tutumu da dikkat çekiciydi" dedi.

'OY KULLANMADAN AYRILDILAR'

Konuşması sırasında her türlü hakarete maruz kaldığını ifade eden Bozkurt, linç girişiminden kurtulduklarını söyledi. Normalde 121 delegenin oy kullanacağı seçimde kendisine 50 oy diğer adaya da 55 oy çıktığını anlatan Bozkurt, 10-15 delegenin oy kullanmadan salondan ayrıldığını söyledi. Bozkurt, "Delegeler yaşananlardan dolayı korkup gitmişler. Böylesi bir ortamda demokrasi yarışı olur mu? Seçim Kurulu nezdinde dilekçemi vereceğim. Benim, eşimin, delge arkadaşlarımın can güvenliği yoktu. Tehditle yapılan seçimde ne kadar demokratik olur. Genel merkez nezdinde de girişimlerde bulunacağım. Biz CHP'yi bir yerlere taşımak isterken karşılaştığımız muamele çok üzücü" diye konuştu.

Eşine destek olmak için kongre salonuna gittiğini belirten Merve Bozkurt, saldırının planlı olduğunu ileri sürdü. Eşi konuşma yaparken 15-20 kişinin saldırıya geçtiğini anlatan Bozkurt, "Yapılanlar linç amaçlıydı. Arkadaşlar araya girmeseydi ben de eşim de linç edilecekti. Çok üzüldük gerçekten. Yaşananlar CHP'deki demokrasi anlayışına uygun bir davranış değildi. Kadın haklarına önem veren bir partide böyle bir manzaranın yaşanması üzücü" dedi.

TARTIŞMA VAR ARBEDE YOK

CHP kongresinde yaşanan olaylarla ilgili açıklamada bulunan İl Başkanı Bülent Oğuz, tartışmalar olduğunu ancak arbede yaşanmadığını söyledi. Oğuz, açıklamasında şunları ifade etti:

"CHP olarak bütün kongrelerimiz sadece delegeler, milletvekilleri, partililer değil bütün vatandaşlara açık kongredir. Bu kongrelere herkes gelebilir. Divan başkanımız söz hakkı olanlara söz verdi. İster istemez atışmalar, tartışmalarlar 'Ben iyi yaptım, sen yapamadın' türünden tartışmalar oldu. Sonucunda herhangi bir arbede, darp olmadan tartışmaları biz kapattık. Ön yargılı olmadan daha düzenli düşünerek hata yapacak olan herkesin önünde siper olduk."

Oğuz, Merve Bozkurt'a yönelik bir saldırı da olmadığını ileri sürerek, ayakkabı topuğunu kapının eşiğine sıkıştırdığını, CHP'de hiç kimsenin kadına yönelik bir saldırı yapmayacağını söyledi.

GÖRÜ

DHA
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