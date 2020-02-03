1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ehliyet sınavında joker operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Isparta'da Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddia edilen iki şüpheli tutuklandı.
 03 Şubat 2020 19:59
Yazdır
Ehliyet sınavında joker operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Isparta'da Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddia edilen iki şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E sürücü belgesi almak için aday S.D'nin yerine başka birinin sınava girdiğini tespit etti.

Yapılan incelemede, adayın yerine sınava giren kişinin Burdur'da yaşayan A.R.K. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan zanlılar S.D. ve A.R.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece "resmi belgede sahtecilik" suçundan tutuklandı.

A.R.K'nin adresinde yapılan aramada, başkalarına ait nüfus kayıt örnekleri ve sürücü kursu dekontları ele geçirildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
2 işçinin hayatını kaybettiği ocağın sahibi tutuklandı
01 Şubat 2020 19:35		 Öğretmeni dolandıran sahte polislere 7,5'ar yıl hapis
01 Şubat 2020 17:58
Boğaziçi Üniversitesi'nde 'Örgüt Propagandası' davası'nda karar
31 Ocak 2020 17:58		 Av koruma memuruna mukavemette bulunan kişiye hapis cezası
31 Ocak 2020 16:50
Bylock'ta, CGNAT kayıtları tek başına delil olmaz kararı
29 Ocak 2020 14:16		 Öğrencilerini taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı
28 Ocak 2020 21:28
Başkentte köpek katliamına hapis ve tutuklama
27 Ocak 2020 16:10		 Cezaevinde kaldığı 22 ay için 41 bin lira tazminat kazandı
26 Ocak 2020 11:16
Ölümlü trafik kazası sanığına, 24 taksitli para cezası
24 Ocak 2020 15:53		 Mide ve bağırsaklarından 100 paket uyuşturucu çıktı
21 Ocak 2020 23:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:46 - Schengen vizesine 20 avro zam geldi20:41 - Şehit Uzman Çavuş'un ailesine acı haber verildi20:36 - Denemek için ekti, şimdi siparişlere yetişemiyor20:31 - Hurdaya ayrılan araçla trafiğe çıkmanın bedeli ağır oldu20:27 - Başkentte mezat çetesi üyeleri için iddianame hazırlandı20:23 - HSK, o savcı hakkında soruşturma başlattı20:19 - MasterChef Yasin, Survivor 2020'ye katılacak mı?20:15 - Erdoğan Ukrayna'da duyurdu: Başkanla mutabık kaldık20:11 - İzmir'de eski vekilin oğlunun iş yeri kurşunlandı20:07 - 'Elazığ depreminde kırılmanın boyu 50, eni 70 kilometre'
20:03 - Trabzon'da Fenerbahçe otobüsüne silah gösterildiği iddiası19:59 - Ehliyet sınavında joker operasyonu: 2 kişi tutuklandı19:55 - Çin'in İstanbul Başkonsolosu ölü sayısını açıkladı19:51 - CHP, Erzurum il kongresinde arbede çıktı19:47 - Tecavüz davasında jinekoloğa men cezası19:43 - Üniversiteli Asiye'nin yasa boğan ölümü!19:39 - Aksaray'a şehit ateşi düştü19:35 - Drift yapan sürücüye 6 bin lira para cezası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Emniyet'ten 'bekçi maaşları'na ilişkin açıklama
Memurların 2020 enflasyon zammı ne durumda?
İdlib'de şehit sayısı 6'ya yükseldi
Ocak ayı Enflasyon rakamları açıklandı
Koronavirüs'ün tedavisi bulundu
Kiğılı: 100 günde çok şey değişti, önümüz açıldı
Savcı, meslektaşlarını dolandırıp kayıplara karıştı
Olaya müdahale eden bekçi, arkadaşını vurdu
Bekçi ve öğretmen maaşları kıyaslanır mı?
TÜİK, enflasyon sepetinde güncelleme yaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
marka yada amble mı gızlemek 5
Metebolik sendrom 2
deprem vergisi 5
8 yaşındaki kızımın çocukluğunu ıskalayamam 2
04.02.2020 cska moskova vs anadolu efes maçı 2
negatif basınçlı oda 3
football manager 2019 3
Film önermek 4
kaçak çay 1
müze 2
SON İLANLAR
Muğla Fethiye SYDV Personel Alım İlanı
Mersin Polisevi İşçi Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Burdur Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Karaisalı Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
İskenderun Bakım Onarım İstihkam Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Burdur Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri 8 Personel Alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 3 bin 500 Muvazzaf Astsubay alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam