Ehliyet sınavında joker operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Isparta'da Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddia edilen iki şüpheli tutuklandı.
|03 Şubat 2020 19:59
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Isparta'da Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddia edilen iki şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E sürücü belgesi almak için aday S.D'nin yerine başka birinin sınava girdiğini tespit etti.
Yapılan incelemede, adayın yerine sınava giren kişinin Burdur'da yaşayan A.R.K. olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan zanlılar S.D. ve A.R.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece "resmi belgede sahtecilik" suçundan tutuklandı.
A.R.K'nin adresinde yapılan aramada, başkalarına ait nüfus kayıt örnekleri ve sürücü kursu dekontları ele geçirildi.
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