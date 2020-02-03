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MasterChef Yasin, Survivor 2020'ye katılacak mı?

Survivor 2020 kadrosu şekillenmeye başladı.
 03 Şubat 2020 20:19
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MasterChef Yasin, Survivor 2020'ye katılacak mı?

Oyuncu Ersin Korkut, şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun'dan sonra Survivor 2020 kadrosuna Bursaspor ve Galatasaray forması giyen Sercan Yıldırım dahil olmuştu.

Yarışmaya katılacak 3 isim daha belli oldu. Daha önce Survivor'da yarışan ve şampiyon olan Uğur Pektaş'ın adaya gitmesi kesinleşti.

Diğer iki sürpriz isim ise MasterChef Türkiye'nin renkli yarışmacısı Yasin Obuz ve sosyal medya fenomeni Cemal Can Canseven olarak belirlendi.

Memurlar.Net
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