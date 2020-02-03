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Başkentte mezat çetesi üyeleri için iddianame hazırlandı

Mezat salonlarındaki ihalelere tehdit ve baskı yoluyla başkalarının girmesini engelledikleri ve bu yolla yüklü miktarda haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 77 kişi hakkında 16 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı
 03 Şubat 2020 20:27
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Başkentte mezat çetesi üyeleri için iddianame hazırlandı

Başkentte mezat salonlarındaki ihalelere tehdit ve baskı yoluyla başkalarının girmesini engelledikleri ve yüklü miktarda haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 77 kişi hakkında 16 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında adliyelere ait mezat salonlarındaki ihalelere tehdit ve baskı yoluyla başkalarının girmesini engelleyen ve yüklü miktarda haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 77 kişi hakkındaki iddianamede örgüt yöneticisinin Hamza A. olduğu belirtildi.

Bu kişi ile 9 şüphelinin de örgüt yöneticisi konumunda bulunduğuna işaret edilen iddianamede, şüpheliler hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Örgüt üyesi olduğu ve örgüt adına suç işlediği belirtilen 67 şüpheli hakkında ise 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Söz konusu çetenin mağdur ettiği öne süren 18 kişinin de müşteki olarak yer aldığı iddianamede, şüphelilerin eylemleri detaylı şekilde anlatıldı.

- "Örgütün baskıcı ve sindirici gücünü kullandılar"

Yapılan ihbarlar sonrası başlatılan soruşturma kapsamında suç örgütünün yöneticisi ve üyesi olan şüphelilerin, mezat salonlarında örgüt birlikteliğinden yararlanarak vatandaşların ihalelere özgürce katılmasına engel oldukları belirtildi.

Mezat salonlarında kalabalık gruplar halinde bulundukları ve açık artırmaları istedikleri şekilde yönlendirdikleri bildirilen şüphelilerin, kendilerinden başka ihaleye girmek isteyen kişileri de örgütün baskıcı ve sindirici gücünü kullanarak ihaleye girmekten vazgeçirmeye çalıştıkları anlatıldı.

İddianamede, ihalelere sadece çete üyelerinin girebildiği, böylece mallara yalnızca 50-100 lira gibi sembolik ücretler vererek çete üyelerinin ihaleyi kazandıkları ve bu yolla haksız kazanç elde ettikleri kaydedildi.

İddianamede, ihalelere itiraz eden kişilerin adres ve telefon bilgilerinin de örgütle hareket eden icra müdürlüğü çalışanları tarafından örgüt üyelerine sızdırıldığı ve şüphelilerin bu kişilere baskı ve tehdit uyguladıkları vurgulandı.

Ayrıca çetenin, ihalelere katılanlara ihaleden çekilmeleri için para teklif ettikleri, ihale kazanan kişilerden de para istedikleri vurgulandı.

Anadolu Ajansı
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