Şehit Uzman Çavuş'un ailesine acı haber verildi

Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir'in İstanbul'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, 31 yaşındaki şehidin Tuzla'daki evine giderek, ağabey Mücahit Demir'e acı haberi verdi.

Anne Süheyla Demir ile baba Süleyman Demir'in kızlarının evinde olduğunu öğrenen yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde adrese giderek anne ve babaya da şehadet haberini ulaştırdı.

Şehidin ailesinin yaşadığı eve ve evin sokağına Türk bayrakları asılırken, oğullarının şehadet haberini alan anne ve baba da Tuzla'daki evlerine geldi.

Baba Süleyman Demir ve ağabey Mücahit Demir, evlerinin önündeki taziye aracında taziyeleri kabul ediyor.

Komşuları, yakınları ve yetkililer de Demir ailesini yalnız bırakmıyor.

Ağabey Mücahit Demir, "Sağ olsun herkes geldi, vatan sağ olsun başka da bir şey denmez. Ben en son bir hafta önce konuştum, annem her akşam konuşurdu. Fazla sıkboğaz etmezdik biraz da hareketli bir bölge olduğu için. Müsait olduğu zaman o ulaşırdı bize." diye konuştu.

Şehit Halil Demir'in cenazesinin sabah Tuzla'ya getirileceği, babaevinde alınacak helalliğin ardından defnedilmek üzere Sakarya'nın Pamukova ilçesine götürüleceği öğrenildi.