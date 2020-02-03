1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şehit Uzman Çavuş'un ailesine acı haber verildi

Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir'in İstanbul'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.
 03 Şubat 2020 20:41
Yazdır
Şehit Uzman Çavuş'un ailesine acı haber verildi

Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir'in İstanbul'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, 31 yaşındaki şehidin Tuzla'daki evine giderek, ağabey Mücahit Demir'e acı haberi verdi.

Anne Süheyla Demir ile baba Süleyman Demir'in kızlarının evinde olduğunu öğrenen yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde adrese giderek anne ve babaya da şehadet haberini ulaştırdı.

Şehidin ailesinin yaşadığı eve ve evin sokağına Türk bayrakları asılırken, oğullarının şehadet haberini alan anne ve baba da Tuzla'daki evlerine geldi.

Baba Süleyman Demir ve ağabey Mücahit Demir, evlerinin önündeki taziye aracında taziyeleri kabul ediyor.

Komşuları, yakınları ve yetkililer de Demir ailesini yalnız bırakmıyor.

Ağabey Mücahit Demir, "Sağ olsun herkes geldi, vatan sağ olsun başka da bir şey denmez. Ben en son bir hafta önce konuştum, annem her akşam konuşurdu. Fazla sıkboğaz etmezdik biraz da hareketli bir bölge olduğu için. Müsait olduğu zaman o ulaşırdı bize." diye konuştu.

Şehit Halil Demir'in cenazesinin sabah Tuzla'ya getirileceği, babaevinde alınacak helalliğin ardından defnedilmek üzere Sakarya'nın Pamukova ilçesine götürüleceği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Genel Müdürlüğü bıraktı, hayvancılığa başladı
03 Şubat 2020 22:36		 Borçla kurduğu işletmesinde 6 kadına istihdam sağladı
03 Şubat 2020 21:36
Lillifer hemşire 8 ameliyatla yendiği kansere savaş açtı
03 Şubat 2020 21:26		 Denemek için ekti, şimdi siparişlere yetişemiyor
03 Şubat 2020 20:36
'Elazığ depreminde kırılmanın boyu 50, eni 70 kilometre'
03 Şubat 2020 20:07		 Aksaray'a şehit ateşi düştü
03 Şubat 2020 19:39
Batı Karadeniz'de hava sıcaklığı 15 derece düşecek
03 Şubat 2020 19:19		 Enkaz altında bir dakika bile asır gibi geliyor
03 Şubat 2020 18:15
İranlıların Türkiye'den konut alımı, 2 yılda 7 kat arttı
03 Şubat 2020 17:59		 Binali Yıldırım okul açılışında gözyaşlarını tutamadı!
03 Şubat 2020 16:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:36 - Genel Müdürlüğü bıraktı, hayvancılığa başladı22:31 - Türkiye'ye gelen turist sayısı bir yılda yüzde 12 arttı22:26 - Sağlık Bakanı'ndan dünyaya dayanışma çağrısı22:21 - Amerikalı profesör 112 ülke gezdi Türkiye'ye yerleşti22:16 - Türkiye ile Ukrayna arasında 6 anlaşma imzalandı22:12 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması22:08 - Beraat kararları bozulan sanıklar için karar verildi22:04 - Mühimmatlara yerli 'Kılavuz'22:00 - Yeni Güneş teleskobu ilk görüntülerini kaydetti21:56 - Bakan Kurum: Depremden 100 bin kardeşimiz etkilendi
21:51 - Kanser riskini artıran nedenlerin en bilineni tütün21:46 - Diyarbakır İl Sağlık Müd., 'Koronavirüs iddialarını' yalanladı21:41 - Benzine 8 kuruşluk zam iptal edildi21:36 - Borçla kurduğu işletmesinde 6 kadına istihdam sağladı21:31 - Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor21:26 - Lillifer hemşire 8 ameliyatla yendiği kansere savaş açtı21:21 - Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı21:16 - Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Emniyet'ten 'bekçi maaşları'na ilişkin açıklama
Memurların 2020 enflasyon zammı ne durumda?
İdlib'de şehit sayısı 6'ya yükseldi
Ocak ayı Enflasyon rakamları açıklandı
Koronavirüs'ün tedavisi bulundu
Kiğılı: 100 günde çok şey değişti, önümüz açıldı
Savcı, meslektaşlarını dolandırıp kayıplara karıştı
Olaya müdahale eden bekçi, arkadaşını vurdu
Bekçi ve öğretmen maaşları kıyaslanır mı?
TÜİK, enflasyon sepetinde güncelleme yaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Trabzonlu siyasetçilerin fb macindan sonra kendilerinden gecmesi 1
fenerbahçe kafilesine trabzon'dasilah çekilmesi 2
football manager 2019 3
kimse bilmez 1
ensar vakfı 4
trabzonspor'un 450k ya 3 oyuncu birden transfer etmesi 1
Yine kuran kursu yine cinsel istismar 2
müze 2
Seni ilgilendirmez 4
Jose Mourinho 1
SON İLANLAR
Muğla Fethiye SYDV Personel Alım İlanı
Mersin Polisevi İşçi Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Burdur Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Karaisalı Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
İskenderun Bakım Onarım İstihkam Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Burdur Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri 8 Personel Alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 3 bin 500 Muvazzaf Astsubay alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam