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Schengen vizesine 20 avro zam geldi

Avrupa Birliği'nin vize kurallarında yapılan değişiklikle Schengen vize ücretlerine 20 avro zam yapıldı.
 03 Şubat 2020 20:46
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Schengen vizesine 20 avro zam geldi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, geçen yıl AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanan Schengen vize ücretlerinin güncellenmesine ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Buna göre, AB'nin 105 ülke vatandaşına uygulamakta olduğu Schengen vizesi ücretleri arttı. AB ülkelerine vize başvurularında alınmakta olan 60 avroluk ücret, 80 avroya çıkartıldı. 6-12 yaşındaki çocuklardan alınacak vize ücreti ise 35 avrodan 40 avroya yükseltildi.

Vize başvuruları 6 ay öncesine kadar yapılabilecek

Sık seyahat edenler için 1 ila 5 yıl arasında geçerli çoklu giriş vizeleri ile vize başvurularının seyahatten 3 ay yerine 6 ay öncesine kadar yapılabilmesi imkanı sağlandı.

Schengen bölgesi; Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'den oluşuyor. Söz konusu 26 Schengen ülkesine 60'tan fazla ülke vatandaşı vizesiz seyahat edebilirken, 100'ün üzerinde ülke vatandaşlarından ise vize talep ediliyor.
Anadolu Ajansı
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