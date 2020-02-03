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Kütahya İl Sağlık Müdürlüğüne atama

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Sinop eski İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan getirildi.
 03 Şubat 2020 21:11
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Kütahya İl Sağlık Müdürlüğüne atama

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Sinop eski İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan getirildi.

1975 Sivas doğumlu olan Dr. Mehmet Erşan, ilk ve orta öğrenimini Sivas'ta tamamladı. 2001 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Erşan, 2013 yılında başlamış olduğu Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Programından 2015 yılında mezun oldu. 2001-2004 tarihleri arasında ilk görev yeri olan Sivas İli Gemerek İlçesi Karagöl Sağlık Ocağında, 2004-2008 yılları arasında ise Sivas İl Sağlık Müdürlüğünde Tıp Meslekleri ve Özel Tanı Tedavi Merkezleri Şube Müdürü, 2008-2014 tarihleri arasında ise Sivas İl Sağlık Müdürlüğünde Sağlık Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Erşan, beraberinde Hasta Hakları İl Koordinatörü ve İl Kalite Koordinatörlüğü görevini de yürüttü. Sivas İli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevi devam ederken Haziran 2014'te Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından 663 KHK'ye göre Tokat İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri olarak atandı. 15 Kasım 2017 tarihinde de Sinop İl Sağlık Müdürlüğü görevine getirilen Dr. Mehmet Erşan, evli ve iki çocuk babası.
İhlas Haber Ajansı
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