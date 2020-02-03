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Benzine 8 kuruşluk zam iptal edildi

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde düzenlenen 8 kuruşluk benzin zammı iptal edildi.
 03 Şubat 2020 21:41
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Benzine 8 kuruşluk zam iptal edildi

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren yansıtılacak 8 kuruşluk zam iptal edildi.

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, TÜPRAŞ tarafından ilan edilen ve benzinin litre fiyatında artış öngören karar revize edildi.

Söz konusu kararla 8 kuruşluk zam iptal edilirken, benzinin litresi Ankara'da ortalama 6,80, İstanbul'da 6,73, İzmir'de ise 6,82 liradan satılmaya devam edilecek.

- Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Anadolu Ajansı
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