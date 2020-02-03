Diyarbakır İl Sağlık Müd., 'Koronavirüs iddialarını' yalanladı
|03 Şubat 2020 21:46
|Yazdır
Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, kentte bir kişinin yeni tip koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde kentte Çin'den yayılan koronavirüs şüphesiyle bir vatandaşın hastaneye yatırıldığının iddia edildiği aktarıldı.
İddiaların gerçeği yansıtmadığı ve kentte virüse yönelik herhangi bir bulguya rastlanmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"24 Ocak tarihinde Çin'den ülkemize giriş yapan bir vatandaşımız 25 Ocak ve 27 Ocak tarihlerinde Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisine başvurmuş olup, yapılan muayene ve tetkiklerinde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Söz konusu vatandaşımız 03 Şubat saat 17.00 civarında üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle yeniden hastaneye başvuruda bulunmuş ancak yapılan değerlendirmesinde herhangi bir enfeksiyon bulgusuna rastlanmamıştır."
Çin'de ikamet ettiğini belirten vatandaşın da internette dolaşan haberler nedeniyle yoğun anksiyete yaşadığı ve bu nedenle acil servise başvurduğu ifade edilen açıklamada, "Vatandaşımızın her ihtimale karşı laboratuvar tetkikleri alınarak ilgili birimlere gönderilmiştir. Vatandaşımız tedbir ve gözlem amacıyla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde takibe alınmıştır." bilgisi paylaşıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sağlık Bakanı'ndan dünyaya dayanışma çağrısı
03 Şubat 2020 22:26
|Türkiye ile Ukrayna arasında 6 anlaşma imzalandı
03 Şubat 2020 22:16
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması
03 Şubat 2020 22:12
|Bakan Kurum: Depremden 100 bin kardeşimiz etkilendi
03 Şubat 2020 21:56
|AB kendi geleceği için Türkiye ile ilişkilerini düzeltmeli
03 Şubat 2020 20:51
|Erdoğan Ukrayna'da duyurdu: Başkanla mutabık kaldık
03 Şubat 2020 20:15
|Trabzon'da Fenerbahçe otobüsüne silah gösterildiği iddiası
03 Şubat 2020 20:03
|Çin'in İstanbul Başkonsolosu ölü sayısını açıkladı
03 Şubat 2020 19:55
|CHP, Erzurum il kongresinde arbede çıktı
03 Şubat 2020 19:51
|AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığına atama
03 Şubat 2020 19:23