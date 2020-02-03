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Kanser riskini artıran nedenlerin en bilineni tütün

Kanser 2020 araştırmasına göre, tütün kullanımı yüzde 63, zararlı ışınlara maruz kalma yüzde 54, pasif içicilik yüzde 50 oranında bir kişinin kanser riskini arttırabilecek en bilindik faktörler olarak görünüyor.
 03 Şubat 2020 21:51
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Kanser riskini artıran nedenlerin en bilineni tütün

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Başkanı Prof. Dr. Şuayip Yalçın, Dünya Kanser Kontrol Örgütünün (UICC) "Kanser 2020" uluslararası kamuoyu araştırmasının, kanser riskini arttırabilecek en bilindik faktör olarak tütünün görüldüğünü ortaya koyduğunu söyledi.

Yalçın, dernek genel merkezinde, 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında basın toplantısı düzenledi.

Dernek olarak kanser konusunda yanlış bilinenleri düzeltmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Yalçın, gerçekleştirdikleri kampanyalarla toplumun ortak aklını harekete geçirerek sinerji oluşturmaya çalıştıklarını anlattı.

UICC'nin, halkın hastalıkla ilgili bilgi, deneyim, görüş ve davranışları hakkındaki güncel durumu saptamak amacıyla yaptığı "Kanser 2020" araştırması ile ilgili bilgi veren Yalçın, araştırma sonuçlarının bu rahatsızlığa ilişkin farkındalığın yüksek olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Yalçın, "Tütün kullanımı yüzde 63, zararlı ışınlara maruz kalma yüzde 54, pasif içicilik yüzde 50 oranında bir kişinin kanser riskini arttırabilecek en bilindik faktörler olarak görünüyor. Egzersiz eksikliği yüzde 28, bazı virüs veya bakterilere maruz kalma yüzde 28 ve aşırı kilolu olma yüzde 29 en az bilinen kanser riski faktörleri olarak görülüyor." dedi.

Araştırmada, düşük gelirli hane halkının yüksek gelirlilere göre kanser risk faktörleri bilgisine daha az oranda hakim olduğunun belirlendiğini aktaran Yalçın, katılımcı gruplar karşılaştırıldığında tütün kullanımı dışındaki tüm alanlarda farkındalığın yüksekliğinin görüldüğünü kaydetti.

Yalçın, araştırmaya katılanların yüzde 84'ünün hükümetlerin kanserle ilgili olarak harekete geçmesi gerektiğini düşündüğünü vurguladı.

Kanserlerin yüzde 40'tan fazlasının önlenebileceğine işaret eden Yalçın, "Önlenmek dışında hiç oluşmamasını sağlamak önemli. Kanserde erken tanı önemli. Erken tanı erken evrede yapılınca tedavideki başarı oranı tamamen değişiyor." diye konuştu.

İstanbul yarın turuncu ve maviye bürünecek

UICC'nin önceki Dönem Başkanı ve Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Tezer Kutluk da üç yıldır Dünya Kanser Günü'nde farkındalık amacıyla dünyadaki önemli binaların ışıklandırıldığını anımsattı.

Kutluk, Türkiye'de yarın gece Galata Kulesi ile Yavuz Sultan Selim ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin turuncu ve mavi kampanya renklerine bürüneceğini belirtti.

Küresel olarak yapılan "Kanser 2020" kamuoyu araştırmasına 20 ülkeden 15 binden fazla yetişkinin katıldığına değinen Kutluk, son üç yıldır kanserle mücadelede "Kararlıyım ve yapacağım" sloganını kullandıklarını hatırlattı.

Biletix Genel Müdür Yardımcısı Hale Dündar Biga ise Biletix'in Dünya Kanser Günü için tasarladığı ve bilet satışları sırasında alınabilen hediye paketlerinin gelirinin Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneğine bağışlanacağını açıkladı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Yaren Ünal, üniversitede yarın Dünya Kanser Günü dolayısıyla konferans düzenleneceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı
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