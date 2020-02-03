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Bakan Kurum: Depremden 100 bin kardeşimiz etkilendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:- "Yüzde 75-80 hasar tespitine göre yaklaşık 25 bin bağımsız bölüm orta, ağır ve yıkık olmak üzere etkilenmiş. Her bağımsız bölümde de 4 kişinin yaşadığını düşündüğümüzde 100 bin kardeşimiz bu depremden etkilenmiş durumda"
 03 Şubat 2020 21:56
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Bakan Kurum: Depremden 100 bin kardeşimiz etkilendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şimdiye kadar yapılan hasar tespit çalışmalarına göre, 100 bin kişinin bu depremden etkilendiğinin hesaplandığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığlı iş insanları ile bir araya geldi.

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem sürecinde Türkiye'nin, birlik ve beraberliğin ne olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini söyledi.

Elazığ'da depremin yaralarını tüm Türkiye olarak hep birlikte sarmaya çalıştıklarını belirten Kurum, "Bu süreçte göstermiş olduğu duruştan dolayı tüm Elazığlı kardeşlerime, Gakkoşlara teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Vakarlı duruşlarıyla belki yiyecek ekmeği olamadığı halde onu bölüşebilecek, paylaşmayı bilen bir duruş sergilediler.'' dedi.

Bu süreçte devlet, millet olarak hep beraber ilk andan itibaren yaraları sarmaya başladıklarını kaydeden Kurum, şöyle konuştu:

''İnşallah Elazığ'ın geleceğini hep birlikte inşa, imar edeceğiz. Hepimiz bu sürece ilişkin seferber olduk. Üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdik. Şunu net söylemek gerekir ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha önce Van'da, Bingöl'de, Afyon Dinar'da ne yaptıysak Elazığ'da da aynısını yapacağız. Vatandaşımızın ne ihtiyacı varsa o ihtiyacı giderilecek, projeleri hayata geçireceğiz. Birlikte sevinip, birlikte üzüleceğiz. Aynı sevinci inşallah paylaşıyor olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın ki çalışmaları hızlı bir şekilde başlattık. Buradaki bir saati düşünecek ve vatandaşımıza daha sağlam, daha güvenli bir Elazığ için yapılacakları yapmak için tüm ekiplerimizle buradayız, sahadayız. Hasar tespit çalışmalarını yapıyoruz, yıkım işlemlerini yapıyoruz. Diğer taraftan da kalıcı konutlara ilişkin de çalışmaları yürütüyoruz. En kısa zamanda Elazığ'a, coğrafya ve bölgemize yakışır kalıcı konutları yapmış olacağız."

- "100 bin kardeşimiz bu depremden etkilenmiş durumda"

3 Şubat itibarıyla 271 bağımsız bölümden oluşan 196 yıkık binanın bulunduğunu ifade eden Kurum, 11 bin 949 bağımsız bölümden oluşan 4 bin 13 ağır hasarlı binanın olduğu kaydetti.

Orta hasarlı 13 bin 319 bağımsız bölümden oluşan 1682 binanın bulunduğuna dikkati çeken Kurum, ''Yüzde 75-80 hasar tespitine göre yaklaşık 25 bin bağımsız bölüm orta, ağır ve yıkık olmak üzere etkilenmiş. Her bağımsız bölümde de 4 kişinin yaşadığını düşündüğümüzde 100 bin kardeşimiz bu depremden etkilenmiş durumda" dedi.

Vatandaşların yaralarını sararak en kısa zamanda da hasar tespitini tamamlayacaklarının altını çizen Kurum şunları aktardı:

"Bazı mahalleler bitti, şimdi de diğerlerine geçiyoruz, 2 gün içinde çoğunluğu bitireceğiz. Sürsürü'de bir dönüşüm yapacağız. Orta ve ağır hasarlı binaları içine alacağımız bölgeye yakışacak ve bölgeye cazibe getirecek projeyi orada gerçekleştireceğiz. Diğer enkazımız Mustafa Paşa Mahallesi'ndeydi. Mustafa Paşa Mahallesi gerçekten çok kötü. Binaların yüzde 50'ye yakın orta ve ağır hasarlı. O bölgede de inşallah bir proje gerçekleştireceğiz. İlk etapta 600 konutu içine almıştık ve bir kısmını orada yapalım diyorduk ama sonra çorap söküğü gibi çektikçe geliyor. Aşağı yola kadar olan alanı taradık, o alanlar da kötü. Orada büyük bir projeyi gerçekleştiriyor olacağız. Abdullah Paşa Mahallesi'ni açıklamıştık, 1800 Evler olarak bilinen ve daha önce kooperatiflerin yaptığı ama bina kalitesine baktığınızda da düşük bir bina kalitesinin olduğu bir alan. Bu alanda da yerinde bir proje gerçekleştireceğiz. Bunun dışında bazı mahallelerimizi inceliyoruz inşallah yoğunluğun olduğu alanlarda yine yerinde yapacak projeleri geliştirmek istiyoruz. Karşıyaka Mahallesi'nde dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz. Burada da İmar İskan Blokları dediğimiz bloklar ki bunlar riskli, bunları yıkıp güvenli konutlar yapacağız. Rezerv alanlarımızı belirledik bu alanlarda hasar tespit neticesine göre yapılabilecek ağır hasarlı konut sayısı, ne ise o ihtiyaca cevap verecek şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Yemişlik, Zafran ve Çatalçeşme bölgelerinde de 10 bin konutluk bir proje başlattıklarını ancak konutların artması gerektiğini söyleyen Kurum, konut sayısını 15 bine çıkaracak çalışmalar başlattıklarını vurguladı.

Bunun dışında Kızılay ve Aksaray mahallelerinde de taleplerin bulunduğunu belirten Kurum, bu alanla ilgili de istişare ve çalışmaları yürüttüklerini aktardı.

Bakan Kurum, şehrin doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde rezerv alanlarında ihtiyaç duyulan projeleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirterek şunları söyledi:

''Yaparken de yerel mimariden, yerel ihtiyaçlardan güç alarak onları projelerimize işleyerek inşallah bölgeye yakışır bir projeyi gerçekleştirmiş olacağız. İçinde sosyal donatıları olacak. Bu şehirde iki cami yıkıldı onları yapacağız. Okul, park, bahçe 7'den 70'e çocukların, gençlerin psikolojisini de düzeltecek sadece fiziksel değil ruhsal olarak da etkilenen çocuklarımız için her türlü projeyi birlik ve beraberlik içinde yapacağız. Şubat sonu mart başı inşaatlara başlayıp aynı İstanbul Kartal'da yaptığımız gibi hızlı bir şekilde konutlarımızı yapıp Elazığlı kardeşlerimize teslim etmeyi planlıyoruz."

Anadolu Ajansı
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