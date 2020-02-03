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Beraat kararları bozulan sanıklar için karar verildi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde tugayın harekat ve eğitim şube müdürü olan eski yüzbaşı, anayasal düzeni ihlal etmek suçundan müebbet hapis cezası alırken, 32 sanık 13 yıl 4'er ay ile 15 yıl arasında hapisle cezalandırıldı
 03 Şubat 2020 22:08
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Beraat kararları bozulan sanıklar için karar verildi

Denizli'de, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada ilk derece ve bölge adliye mahkemesinin verdiği beraat kararları Yargıtay 16. Ceza Dairesince bozulan ve tutuklu 33 sanığın yeniden yargılandığı davada, suç tarihinde tugay harekat ve eğitim şube müdürü olan sanık eski yüzbaşı anayasal düzeni ihlal etmek suçundan müebbet, diğer 32 sanık 13 yıl 4'er ay ile 15 yıl arasında hapis cezası aldı.

Duruşma salonuna dönüştürülen Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Turan Bahadır Salonu'nda Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına tutuklu sanıklardan 28'i güvenlik önlemleri altında getirilirken, 5 sanık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile salona bağlandı.

Kimlik tespiti ve yoklamanın ardından sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yaptığı duruşmada, sanıklar ve avukatları, suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Sanıklar darbe girişiminde astsubay üstçavuş olan tutuklu Ü.C, V.E, A.A.A. ile eski astsubaylar üstçavuş A.Ö ve A.Ç. suçsuz olduklarını ve beraatlerini istedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, suç tarihinde 11. Komando Tugay Komutanlığı Harekat ve Eğitim Şube Müdürü olarak kurmay yüzbaşı rütbesiyle görev yapan Adem Altundağ'a "anayasal düzeni ihlal etmek suçundan" müebbet hapis cezası verirken, diğer 32 sanığa "anayasal düzeni ihlale yardım" suçundan 13 yıl 4'er ay ile 15 yıl arasında hapis cezası verdi.

Darbe teşebbüsü sırasında 11. Komando Tugayı Topçu Taburu İkmal Subayı Binbaşı Ertuğrul Yavaşça 15 yıl hapis cezası alırken, davada yargılanan diğer 15 subay 14 yıl 2 ay, astsubaylar (16 astsubay) 13 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

Mahkeme heyeti, eski astsubay kıdemli başçavuş A.A.A'nın kanser hastalığı nedeniyle tahliyesine karar verdi, diğer sanıkların tutukluluğuna hükmetti.

- Dava süreci

Denizli 11. Komando Tugay Komutanlığı ile Söke'de bulunan 11. Komando Tugay Komutan Yardımcılığından 550 asker, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi akşamı "motorlu intikal eğitimi" bahanesiyle Ankara'ya uçakla nakledilmek üzere Çardak Havaalanı'na gitmiş, gözaltına alınan 40'ı tutuklu 64 sanık hakkında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek ve FETÖ'ye üye olmak" suçlarından dava açılmıştı.

Davada eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır ile eski Söke Garnizon Komutanı albay Erol Akman ağırlaştırılmış müebbet, 4 eski subay müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Denizli'ye gelen birliklere ait kamera kayıtlarını sildiği iddia edilen ere bir yıl 8 ay hapis cezası veren mahkeme, firari sanık eski kurmay başkanı yarbay Fahrettin Demir hakkındaki kamu davasının dosyadan ayrılması kararlaştırılmıştı.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 6 subaya verilen hapis cezası ile 41 sanık hakkındaki beraat kararını onamış, beraat eden 15 sanık ile 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan bir sanık hakkındaki kararı bozmuştu.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 6 Kasım 2019'da 6 subaya verilen hapis cezasını onarken, 41 sanıktan 33'ünün beraat kararını bozmuştu.
Anadolu Ajansı
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