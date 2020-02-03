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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da DEİK İş Konseyi toplantısında konuştu. Erdoğan, yerli otomobile ilişkin yaptığı açıklamada, "Geleceğin teknolojisiyle elektrikli olarak üreteceğimiz otomobili inşallah 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz" dedi.
 03 Şubat 2020 22:12
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ukrayna İş Forumu'nda konuştu. 27 Aralık'ta Gebze'de tanıtımı yapılan yerli otomobil ile ilgili önemli mesajlar veren Erdoğan, "Geleceğin teknolojisiyle elektrikli olarak üreteceğimiz otomobili inşallah 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz" dedi.

YERLİ OTOMOBİL MESAJI

Yerli otomobil ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Geleceğin teknolojisiyle elektrikli olarak üreteceğimiz otomobili inşallah 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz" dedi.
Memurlar.Net
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