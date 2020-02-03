Türkiye ile Ukrayna arasında 6 anlaşma imzalandı
|03 Şubat 2020 22:16
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 8'inci toplantısına katılmak üzere geldiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de temaslarını sürdürüyor. Türkiye ve Ukrayna arasında ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülkenin bakanlarının katılımı ile ortak bildiri ile 6 farklı alanda işbirliği anlaşması imzalandı.
Düzenlenen imza töreninde, Türkiye ile Ukrayna Arasında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8'inci Toplantısı Sonuçlarına İlişkin Ortak Bildiriye imza atıldı
Görüşmeler kapsamında Türkiye ve Ukrayna hükümetleri arasında; Serbest Ticaret Anlaşması Müzakerelerine ilişkin Mutabakat Zaptı, Askeri Mali İşbirliği Anlaşması, Nakdi Yardım Uygulama Protokolü ve Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimi Anlaşması imzalandı.
Toplantı sonrası ayrıca, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Ukrayna Acil Durum Hizmetleri Servisi Arasında Mutabakat Zaptı ile Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Ukrayna Devlet Arşiv Servisi Arasında İşbirliği Protokolü'ne de imza atıldı.
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