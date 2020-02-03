1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Genel Müdürlüğü bıraktı, hayvancılığa başladı

Almanya'da uzun yıllar yaşadıktan sonra Türkiye'ye geri dönen yüksek tahsilli ve iki yabancı dil bilen Şemsettin Turhan, doğayla ve hayvanlarla iç içe olabilmek için genel müdürlük görevini bırakıp köyünde büyük bir hayvan çiftliği kurdu.
 03 Şubat 2020 22:36
Yazdır
Genel Müdürlüğü bıraktı, hayvancılığa başladı

Almanya'da uzun yıllar yaşadıktan sonra Türkiye'ye geri dönen yüksek tahsilli ve iki yabancı dil bilen Şemsettin Turhan, doğayla ve hayvanlarla iç içe olabilmek için genel müdürlük görevini bırakıp köyünde büyük bir hayvan çiftliği kurdu.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde doğup büyüyen Şemsettin Turhan, büyük hayaller ile okulunu bırakıp yaklaşık 20 yıl önce Almanya'ya gitti. Büyük hayallerle gittiği Almanya'da üniversiteyi bitirdikten sonra uluslararası bir şirkette çalışmaya başladı. Turhan, daha sonra şirketin Ankara'da bulunan merkezinde görevlendirildi. Turhan, yaklaşık 5 yıl burada çalıştıktan sonra tekrar Almanya'ya dönerek burada eğitimine devam edip master yapmaya karar verdi. Ailecek radikal bir karar alan Turhan, masterini yaptıktan sonra yeniden yurda dönüp, İstanbul'da özel bir lojistik şirketinde yaklaşık 2 yıl genel müdürlük yaptı. Turhan, doğayla ve hayvanlarla iç içe olabilmek için genel müdürlük görevini bırakarak memleketi Sivas'a döndü. Altınyayla ilçesinde kurduğu büyük bir hayvan çiftliğinde hayvancılık yapmaya başladı. Turhan, Almanca ve İngilizce olmak üzere 2 dil biliyor.

Türkiye'de kötü Almanya'da iyi bir öğrenci oldu

Şemsettin Turhan, çevresindekilerin genel müdürlük görevini bırakıp hayvancılık işi ile uğraşmaya başlamasına şaşırdıklarını ifade ederek, "Benim uzun bir serüvenim var. 12 yaşında Altınyayla'da ortaokula başladım. Lise 1'i de Şarkışla'da okudum. O dönemde herkesin hayali olan Almanya sevdası beni de kapladı. Bende Almanya'ya göç ettim. Zaten babam orada çalışıyordu. Sonra orada okumaya karar verdim. Buradayken çok kötü bir öğrenciydim. Oraya gidip hayatın gerçeklerini görünce, burada çalıştığım belki de onlarca katını orada çalıştım. Altınyayla'da sondan üçüncüyken Almanya'da hep ilk 3'te yer aldım. Almanca bilmediğim için mesleğimi yaptım. Meslekten sonra üniversiteye gittim. O zamanlar bir hayalim vardı. Ankara'ya gelip milletvekili olmak gibi bir hayalim vardı. Üniversiteyi bitirdim. Oradaki uluslararası bir şirkette işe başladım. Onların da Ankara'da bir iş merkezleri vardı, orada işe başladım. 2004'te buraya görevli geldim. 5 yıl orada Almanya'dan gönderilmiş olarak çalıştım. İş hayatında bir duraklama oldu ve mastır yapmaya karar verdim. Bunu yapmak için Münih'e döndüm. Münih'te yaklaşık 1.5 yıl kaldım. Berlin'de masterimi yaptım. İşe paralel olarak git gel yaptım. Ardından ailecek oturduk karar verdik, biz burada devam edeceğiz mi diye. Türkiye'ye dönelim dedik. Türkiye'de 3 sene aynı fabrikada çalıştıktan sonra İstanbul'a döndüm. Orada bir şirkette yaklaşık 2 yıl genel müdürlük görevi yaptım. Biraz doğaya ihtiyacım vardı. Çünkü 16 yaşımdan beri hep fabrika hayatı endüstriyel hayatta yaşıyordum. Farklı bir şey yapmak istiyorum. Doğayla, hayvanlarla iç içe olmak istiyorum dedim. Bunun hayali içinde Altınyayla'ya geldim ve bu yatırımı yapmış olduk. Zor bir süreçti. İnsanların olaylara yaklaşımı baktığımda beni biraz zorladı. İnsanlar bana şöyle dediler. 'Öyle bir mesleği bırakıp buraya nasıl gelirsin?' dediler. Şu anda işimden çok memnunum. Belki insanlara bunu anlatmak çok zor ama insanın beyninin boş olması özel bir duygu" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Elazığ'da yıkım öncesi operatörün bayrak hassasiyeti
04 Şubat 2020 00:05		 Balkanlar'dan kar yağışı geliyor
03 Şubat 2020 23:40
Gaziantep'e şehit ateşi düştü
03 Şubat 2020 23:01		 Sosyal medya paylaşımı yüzünden mahkemelik oldu
03 Şubat 2020 22:56
Borçla kurduğu işletmesinde 6 kadına istihdam sağladı
03 Şubat 2020 21:36		 Lillifer hemşire 8 ameliyatla yendiği kansere savaş açtı
03 Şubat 2020 21:26
Şehit Uzman Çavuş'un ailesine acı haber verildi
03 Şubat 2020 20:41		 Denemek için ekti, şimdi siparişlere yetişemiyor
03 Şubat 2020 20:36
'Elazığ depreminde kırılmanın boyu 50, eni 70 kilometre'
03 Şubat 2020 20:07		 Aksaray'a şehit ateşi düştü
03 Şubat 2020 19:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:05 - Elazığ'da yıkım öncesi operatörün bayrak hassasiyeti00:04 - Disiplin cezalarından dolayı alınan cezaların yargı tarafından iptal edilmesi halinde hangi işlem yapılır?00:03 - 4 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları00:01 - İYİ Parti: Bekçiler, ikamet ettikleri bölgede görev yapmasın00:00 - Abdi İbrahim'den sürdürülebilirlik alanında önemli hamleler23:56 - Ankara'da izinsiz gösteriye polis müdahalesi: 19 gözaltı23:46 - Bakan Soylu toplanan bağışı açıkladı: İşte o rakam23:40 - Balkanlar'dan kar yağışı geliyor23:34 - ABD'de Halk Bankasının temyiz başvurusu kabul edildi23:29 - Kızılay son 5 yılda yapılan 'şartlı bağış' miktarını açıkladı
23:23 - Bakan Akar: 8 şehidimiz var23:17 - Sağlık Bakanı Koca'dan Bahçeli'ye teşekkür23:11 - AB büyükelçileri Davutoğlu ile buluştu23:06 - Depremde ağır hasar alan cami böyle çöktü23:01 - Gaziantep'e şehit ateşi düştü22:56 - Sosyal medya paylaşımı yüzünden mahkemelik oldu22:51 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'dan ayrıldı22:46 - Valilikten izin almadan yardım toplanabilir mi?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İYİ Parti: Bekçiler, ikamet ettikleri bölgede görev yapmasın
Disiplin cezalarından dolayı alınan cezaların yargı tarafından iptal edilmesi halinde hangi işlem yapılır?
Abdi İbrahim'den sürdürülebilirlik alanında önemli hamleler
Elazığ'da yıkım öncesi operatörün bayrak hassasiyeti
4 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Okul açıldı 2
Bu dünyayı özetleyen en sahici cümle 3
erkek tarafı 4
İtici davranış 3
john obi mikel'in yerde yatan emre'ye tekmesi 2
bir dediğini iki etmemek 2
uykusuzluk 3
8 yaşındaki kızımın çocukluğunu ıskalayamam 2
Ruminasyon 1
Savunma mekanizması 3
SON İLANLAR
Muğla Fethiye SYDV Personel Alım İlanı
Mersin Polisevi İşçi Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Burdur Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Karaisalı Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
İskenderun Bakım Onarım İstihkam Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Burdur Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri 8 Personel Alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 3 bin 500 Muvazzaf Astsubay alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam