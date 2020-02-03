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Facebook'tan 'Van' jesti

Facebook'un 215 milyonluk resmi Türkiye sayfası, kapak fotoğrafını Van manzaralı bir fotoğrafla değiştirdi.
 03 Şubat 2020 22:41
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Facebook'tan 'Van' jesti

Facebook'un 215 milyonluk resmi Türkiye sayfası, kapak fotoğrafını Van manzaralı bir fotoğrafla değiştirdi.

Türkiye genelinde İstanbul merkezli 8 ilde ofis açma çalışması başlatan Facebook'un bir ofisinin de Van'da açılması isteği üzerine yapılan çalışmaların ardından kentte Facebook bölgesel istasyonun kurulma çalışmaları başlatılmıştı. Çalışmaların devam etmesi üzerine 214 milyon 869 bin 359 beğenisi bulunan Facebook App, kapak fotoğrafını değiştirdi.

Facebook sayfası, kapak fotoğrafını Van Kalesi'nden çekildiği tahmin edilen Erek Dağı manzaralı fotoğrafla değiştirildi. Facebook'un Van jesti, kentteki sosyal medya kullanıcıları tarafından çokça paylaşıldı.
İhlas Haber Ajansı
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