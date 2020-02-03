Sosyal medya paylaşımı yüzünden mahkemelik oldu
|03 Şubat 2020 22:56
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan bir vatandaş, sosyal medya hesabında paylaşılan yazıya hakaretli yorum yapması sonrasında mahkemelik oldu.
Edinilen bilgilere göre, Kaynarca ilçesi Merkez mahallesinde ikamet eden 64 yaşındaki H.N., isimli bir vatandaş sosyal medya hesabından gezerken Bursa ilinde 30 Ağustos Zafer Bayramında toplu taşımanın ücretsiz olması önerisine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın 'Halkın genelini ilgilendiren bir bayram değil' diyerek karşı çıktığı ileri sürülen paylaşımı gördü. Paylaşıma tıklayarak hakaretli yorum yapan H.S., hakkında 'Sesli, yazılı veya Görüntülü bir iletiye hakaret' suçundan dava açıldı. Açılan dava sonrası adliyeye giderek ifade veren H.N., sosyal medya paylaşımları konusunda vatandaşları araştırma yapmadan yorum yapmamaları konusunda uyardı.
Kaynarca Adliyesine gelen Hasan N., burada ifade verdi. Hasan N., ''Bana istinat edilen suç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanının Cumhuriyet Bayramının Türk halkına mahal olmadığını ve bu yüzden bedava otobüs veremeyeceğini söylemiş. Bunun üzerine bir Türk vatandaşı olan şahıs konu üzerine yazı yazmış ve bende bu yazıyı beğendim. Bu demek oluyor ki Cumhuriyet Bayramı ülkemizde değer görmüyor değer görseydi beni mahkemeye çağırmazdı. Ben bunu yazan bir insan değilim beğendim ve paylaştım. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanının söylediği Cumhuriyet Bayramı halka mahal olmuş değildir kelimesi benim tarafımca yanlıştır. Bu yazı benim tarafımca yanlış görüldüğü içinde beğenip paylaştım. Ben buradan halkımıza şunları söylemek istiyorum; sosyal medya kullanırken bu tür olaylara çok dikkat etmesi gerek bu tür beğenileri ve paylaşımları araştırmaları gerekiyor. Yoksa benim gibi cezai durumla karşılaşırlar. Bu olayların sonu para cezasını ödeyemezseniz hapis cezalarına kadar gidiyor. Vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor demek oluyor ki her türlü sosyal medyamız takip ediliyor. Paylaşımlarımız, beğenilerimizin ve yazdıklarımız. Halkımız bu konuda dikkatli olsun" dedi.
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