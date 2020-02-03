Depremde ağır hasar alan cami böyle çöktü
|03 Şubat 2020 23:06
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Elazığ'da 6.8'lik depremde ağır hasar alan yapılardan Çatalçeşme Camii'de yıkım çalışması başlamasından kısa bir süre sonra çöktü, o anlar kameraya yansıdı.
24 Ocak Cuma günü merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8'lik depremde birçok yapı ağır hasar gördü. Ağır hasarlı olan binalar içerisinde acil yıkılması gereken 323 bina için çalışmalar başlatıldı. Şu ana kadar 71 yapının yıkıldığı kentte merkeze bağlı Çatalçeşme Mahallesinde bulunan Çatalçeşme Camii de depremden dolayı ağır hasar aldı. Ağır hasar alan caminin yıkım çalışması bugün başlatıldı. Yıkım çalışması yapıldığı sırada kontrollü müdahale ile cami tamamen çöktü. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.
Çocukluklarında teneke kutularla harç taşıdıkları camide yıkım çalışmasının başladığını belirten mahalle sakinlerinden Selami Başkaya, "Üzüntülüyüz çocukluğumuzun geçmiş olduğu yerler, sokaklar şu anda depremden dolayı harabeye dönmüş durumda. Yine aynı şekilde çocukluğumuzun geçtiği babamızın evi de. Allah'a şükürler olsun bu kadar büyük depremde az bir zayiat verdik fazla bir can kaybı vermedik. Depremden zarar gören ailelere büyük geçmiş olsun vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.
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