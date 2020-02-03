Kızılay son 5 yılda yapılan 'şartlı bağış' miktarını açıkladı

Kızılay, 2015-2019 yılları arasında kuruma yapılan yardımların kaynaklarını ve şartlı bağış miktarını ilk kez açıkladı. Açıklamaya göre; Kızılay, 5 yıllık dönemde 5 iş insanı ve 11 şirketten toplam 50 milyon 852 bin liralık 'özel şartlı' bağış aldı.

Kızılay'ın 2016, 2017 ve 2018 yıllarında toplam 6,9 milyar liralık yardım ve bağış topladığı; söz konusu paranın 6,5 milyar lirasının 'hayır işleri ve gönüllü faaliyetler' adı altında dağıtıldığına dikkat çekilmişti.

Kızılay raporuna göre, kurumun 2019 yılındaki toplam 4 milyar 315 milyon TL'lik bağışlarının yüzde 86'sı, Ulusal ve Uluslararası düzeydeki fon sağlayıcılardan elde edilmiştir. Bireyle bağış miktarı % 14'tür.

5 İŞ İNSANI VE 11 ŞİRKET ÖNE ÇIKTI

Kızılay tarafından gönderilen sunuma göre, kurum 2015-2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde 5 iş insanı ve 11 şirketten toplam 50 milyon 852 bin liralık 'özel şartlı' bağış aldı. Söz konusu paranın 30,2 milyon lirası öğrenci yurdu yapımında kullanılırken, 7,9 milyon lirası burs, 7,1 milyon lirası okul yapımı, 2,7 milyon lirası şehit aileleri için ev ve 2 milyon lirası eğitim yardımında kullanıldı.

Kızılay, kuruma son 5 yılda toplam 9 milyar 969 milyon lira bağış yapıldığına dikkat çekerek, özel şartlı bağışların tüm bağışlar içerisindeki payının sadece yüzde 0,5 olduğuna işaret etti.

Verilere göre son yıllarda Kızılay'a kurumsal bağışlar azalırken, bireysel bağışlar da artış görüldü.

Kamu bütçesinden pay almayan ve tamamen bağışlarla finanse edilen Kızılay'ın paylaştığı verilere göre son yıllarda uluslararası fonlardan alınan paylarla kurumun bütçesi büyüdü.

Sözcü'de yer alan habere göre son 5 yılda toplam 8,1 milyar lira yardım dağıtan Kızılay'ın personel sayısı ise 5 bin 754'ten 10 bin 166'ya çıktı.