Sağlık Bakanı Koca'dan Bahçeli'ye teşekkür
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sağlık personelleri adına teşekkür etti.
|03 Şubat 2020 23:17
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini telefonla aradığını belirterek, "Sayın Bahçeli, sağlık personelimize Elazığ depremindeki fedakar hizmetlerinden dolayı tebriklerini bildirdi." ifadelerini kullandı.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bahçeli ile yaptıkları görüşmeye değinen Bakan Koca, şunları kaydetti:
"Sayın Bahçeli, sağlık personelimize Elazığ depremindeki fedakar hizmetlerinden dolayı tebriklerini bildirdi. Koronavirüs konusundaki çalışmalarımızı, toplumun şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesini takdirle karşıladığını belirtti. Bahçeli'ye, sağlık personelimiz adına teşekkür ediyorum."
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