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Bakan Akar: 8 şehidimiz var

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "8 şehidimiz var, bunlardan 7'si asker, biri bizimle beraber çalışan sivil kardeşimiz. Onların üzüntüsünü yaşıyoruz"
 03 Şubat 2020 23:23
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Bakan Akar: 8 şehidimiz var

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Esed güçlerinin yaptığı alçak saldırının karşılığı verildi, verilmekte. Şehitlerimizin bir damla kanının dahi hesabı soruldu, sorulmakta." dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattındaki birliklerdeki incelemelerinin ardından Hatay Devlet Hastanesi'ne geçerek İdlib'deki saldırıda yaralanan askerleri ziyaret etti.

Hastaneye gelişinde Hatay Valisi Rahmi Doğan ve hastane yetkilileri tarafından karşılanan Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, saldırıda yaralanan askerleri tedavi gördükleri odalarda tek tek ziyaret etti. Sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi alan Akar, yaralı askerlerle yakından ilgilendi.

Ziyaret sırasında yaralı askerler iyileşip yeniden görevlerinin başına dönmek istediklerini belirtirken bir yaralı yakını ise her zaman devletin emrinde olduklarını, Bakan Akar ve komutanları yanlarında görmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Akar, hastane çıkışında gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı değerlendirmede, "8 şehidimiz var, bunlardan 7'si asker biri bizimle beraber çalışan sivil kardeşimiz. Onların üzüntüsünü yaşıyoruz." diye konuştu.

Saldırıda yaralanan kahraman askerleri ziyaret ettiklerini, sağlık durumlarının çok iyi olduğunu ifade eden Akar, şunları söyledi:

"Esed güçlerinin yaptığı alçak saldırının karşılığı verildi, verilmekte. Şehitlerimizin bir damla kanının dahi hesabı soruldu, sorulmakta. Bu konuda Silahlı Kuvvetlerimizin ne kadar kararlı olduğunu herkes biliyor, herkes öğrendi. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda elimizdeki tüm imkan ve yetenekleri kullanmak suretiyle bize bunu yapanlara karşı yapılması gerekenlerin hepsi planlarımız doğrultusunda gerçekleştirildi. Bizim burada yapmaya çalıştığımız şey, bir an önce ateşkesin sağlanması, bir an önce akan kanın durması ve Suriyeli, İdlibli kardeşlerimizin rahat, huzur ve barış içinde hayatlarını sürdürmeleridir."

- "Mehmetçik büyük fedakarlıklar yaptı"

Bunun için çalıştıklarını dile getiren Akar, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar Silahlı Kuvvetleri mensupları, Mehmetçik büyük fedakarlıklar yaptı, kahramanlıklar gösterdi. Aynı şekilde bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Temennimiz bir an önce buraya ateşkesin, barışın, huzurun, istikrarın gelmesi. Gayretimiz bunun içindir. Biz Soçi, Astana mutabakatlarındaki görevlerimize son derece saygılıyız, burada bize düşen görevler ne varsa sorumluluklarımızı yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Aynı şekilde muhataplarımızın da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz. Burada uluslararası hukuka, mutabakat muhtıralarına saygılı olduğumuzu söylemekle beraber diğer taraftan da hakkımızı, hukukumuzu sonuna kadar koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

Bu çerçevede faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiğine işaret eden Akar, "Yapılması gereken ne varsa asil milletimizin hakkını, hukukunu korumak için bize düşen ne varsa, ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı içinde bu mücadelemiz devam ediyor. Başımız sağ olsun, milletimizin, Silahlı Kuvvetlerimizin ve silah arkadaşlarımızın başı sağ olsun. Kanlarını yerde bırakmadık, bırakmamakta da kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Akar ve beraberindekiler, hastane ziyaretinin ardından Şehit Ulaştırma Uzman çavuşlar Uğur Katran ve Gökhan Orhan ile şehit Piyade Uzman çavuşlar Halil Demir ve Şükrü Özler için Hatay Havaalanı'nda düzenlenen uğurlama törenine katıldı.

Törenin sonunda Akar ve TSK Komuta Kademesi, şehit yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı
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