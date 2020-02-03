ABD'de Halk Bankasının temyiz başvurusu kabul edildi
|03 Şubat 2020 23:34
|Yazdır
ABD'deki Halk Bankası davasında, bankanın "mahkemenin yargı yetkisi olmadığı" gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddihakim talebinde bulunmak için "özel statüyle duruşmaya katılım" isteği, federal mahkeme tarafından reddedilmesinin ardından yaptığı temyiz başvurusu kabul edildi.
New York'taki temyiz mahkemesi, federal mahkemenin ret kararını bir üst mahkemeye taşıyan Halk Bankasının başvurusuna olumlu yanıt verdi.
Halk Bankası avukatları, "mahkemenin yargı yetkisi olmadığı" gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddihakim talebinde bulunmak için "özel statüyle duruşmaya katılım" isteği, federal mahkeme tarafından reddedilince, temyiz mahkemesine başvurmuştu.
Avukatlar, temyiz mahkemesinin kararı açıklanıncaya kadar ise federal mahkemeden yargı sürecini beklemeye alması talebinde bulunmuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|4 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
04 Şubat 2020 00:03
|Bakan Soylu toplanan bağışı açıkladı: İşte o rakam
03 Şubat 2020 23:46
|Bakan Akar: 8 şehidimiz var
03 Şubat 2020 23:23
|Sağlık Bakanı Koca'dan Bahçeli'ye teşekkür
03 Şubat 2020 23:17
|AB büyükelçileri Davutoğlu ile buluştu
03 Şubat 2020 23:11
|Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'dan ayrıldı
03 Şubat 2020 22:51
|Valilikten izin almadan yardım toplanabilir mi?
03 Şubat 2020 22:46
|Sağlık Bakanı'ndan dünyaya dayanışma çağrısı
03 Şubat 2020 22:26
|Türkiye ile Ukrayna arasında 6 anlaşma imzalandı
03 Şubat 2020 22:16
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması
03 Şubat 2020 22:12