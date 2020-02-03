Balkanlar'dan kar yağışı geliyor
|03 Şubat 2020 23:40
|Yazdır
Yurt genelinde çarşamba gününden itibaren fırtına, kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava çarşambadan itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurdu etkisi altına alacak.
Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çarşamba günü görülecek yağışların genellikle yağmur, akşam saatlerinden sonra Trakya'da karla karışık yağmur ve kar, Marmara, Ege ve Akdeniz'de kuvvetli sağanak şeklinde olacağı öngörülüyor.
Hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenilen hava sıcaklıklarının, önce Balkanlar sonra Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerle birlikte, yurt genelinde 10-15 derece azalması, gelecek hafta başına kadar mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın, çarşamba Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde, perşembe ise Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli lodos fırtınası nedeniyle soba ve baca gazı zehirlenmeleri meydana gelebileceğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
Yağışlı sistemin pazar yurdu terk etmesi bekleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Elazığ'da yıkım öncesi operatörün bayrak hassasiyeti
04 Şubat 2020 00:05
|Gaziantep'e şehit ateşi düştü
03 Şubat 2020 23:01
|Sosyal medya paylaşımı yüzünden mahkemelik oldu
03 Şubat 2020 22:56
|Genel Müdürlüğü bıraktı, hayvancılığa başladı
03 Şubat 2020 22:36
|Borçla kurduğu işletmesinde 6 kadına istihdam sağladı
03 Şubat 2020 21:36
|Lillifer hemşire 8 ameliyatla yendiği kansere savaş açtı
03 Şubat 2020 21:26
|Şehit Uzman Çavuş'un ailesine acı haber verildi
03 Şubat 2020 20:41
|Denemek için ekti, şimdi siparişlere yetişemiyor
03 Şubat 2020 20:36
|'Elazığ depreminde kırılmanın boyu 50, eni 70 kilometre'
03 Şubat 2020 20:07
|Aksaray'a şehit ateşi düştü
03 Şubat 2020 19:39