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İYİ Parti: Bekçiler, ikamet ettikleri bölgede görev yapmasın

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'ne İYİ Parti de muhalefet şerhi düştü. Bekçilerin kimlik sormasına itiraz edilen şerhte mülakata kamera kaydı zorunluluğu istendi. İYİ Parti, mahalle bekçilerinin memleketlerinde ya da ikamet ettikleri bölgede görev yapmasının tarafsız duruşa zarar vereceği uyarısında bulunarak, bekçiler için zorunlu yer değiştirme uyarısında bulundu.
 04 Şubat 2020 00:01
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İYİ Parti: Bekçiler, ikamet ettikleri bölgede görev yapmasın

AK Parti milletvekillerinin imzasıyla Meclis'e sunulan 18 maddelik Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'ne İYİ Parti de muhalefet şerhi düştü. Kanun teklifinde bekçiler için kullanılan "çarşı" ibaresinin, mevcut hukukta bulunmadığına dikkat çekilerek kanun teklifi metninden çıkarılması ya da tanımının yeniden yapılması istendi.

Şerhte sınavların optik okuyucu ile yapılması, sözlü (mülakat) sınavda haksızlık ve hukuksuzluğun önüne geçilmesi için video kamera kaydı zorunluluğuna işaret edildi.

BEKÇİLERE ZORUNLU YER DEĞİŞTİRME GETİRİLSİN

İYİ Parti şerhinde teklifte mahalle bekçilerinin görevlerini zorunlu ve yer değiştirme suretiyle ifa etmesini düzenleyen bir madde olmamasına da dikkat çekildi. Şerhte bunun yaratacağı sıkıntılar şöyle ifade edildi:

"Kamu görevi ifa edeceği belirtilen çarşı ve mahalle bekçilerinin kendi memleketlerinde ya da ikamet ettikleri bölgede görev yapmaya başlamaları yahut görev yaptıkları bölgede çok uzun süre çalışmaları idare hukukunun temel prensiplerinden olan idarenin tarafsızlığı ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Zira bu haliyle yasalaşacak bir düzenleme görev yapan bekçileri bölgede halihazırda bulunan şahsi ilişkileri yahut uzun süre görev yapmaları sayesinde edinecekleri şahsi ilişkileri hukuka aykırı olarak kullanmalarına sebebiyet verebilecektir. Buna ilave olarak siyasilerle hukuka aykırı bir iletişim kanalı oluşturmalarına ve tarafsız duruşlarını kaybetmelerine vesile olacaktır. Bu sebeplerle bekçilerin zorunlu yer değiştirme usulüyle görev yapmaları gerekli görülmektedir."

'EMNİYET YETERİ KADAR KİMLİK SORUYOR'

Bekçiler için "önleyici tedbir almak" yetkisi kapsamının net olarak çizilmesi istenen şerhte, kimlik sorma yetkisine de karşı çıkılarak şöyle denildi:

"Çarşı ve mahalle bekçilerine bir suç veya kabahatin işlenmesinin önlenmesi amacıyla kişileri veya araçları durdurabilme ve kimlik sorma yetkileri verilmesi amaçlanmaktadır. Bu kanun ile bekçiler genel kolluk kuvvetlerine yardımcı kolluk olarak istihdam edilmektedirler. Bu sebeple çarşı ve mahalle bekçilerine durdurma ve kimlik sorma yetkisinin verilmesi sakıncalı görülmektedir. Çünkü halihazırda emniyet güçleri bu yetkiyi yeteri kadar yerine getirmektedir. Maddenin teklif metninden çıkarılmasının daha uygun olacağı kanaatindeyiz."

SİLAH KULLANMA YETKİSİNE SINIR

İYİ Parti şerhinde bekçilerin genel kolluk kuvvetleri kadar silah kullanma yetkisine sahip olmasının sakıncasına işaret edildi, "Silah kullanma yetkisi somut olayla orantılı olacak şekilde ve zaruri görülen hallerde verilmelidir" denildi. Ayrıca haftada 6 gün çalışıp, 1 gün dinlenme yerine 1 gün çalışıp 1 gün dinlenmenin hem sağlık hem de aile birliği açısından daha doğru olacağı ifade edildi.
Memurlar.Net
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