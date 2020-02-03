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Ankara'da izinsiz gösteriye polis müdahalesi: 19 gözaltı
Kızılay Genel Müdürlüğü önünde izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polis ekipleri müdahale etti.
|03 Şubat 2020 23:56
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Ankara polisi, Kızılay Genel Müdürlüğü önünde toplanan grubu izinsiz olduklarını belirterek uyardı.
19 kişi gözaltında
Ankara Valiliğince kamuya açık alanlarda her türlü gösteri, yürüyüş ve basın açıklamasının yasaklandığı yönündeki uyarıları dikkate almayan gruba yönelik müdahalenin ardından 19 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
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