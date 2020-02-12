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Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Danıştayın iptal ettiği madde hakkında karar almış

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 2019 yılı toplu sözleşmelerinde değerlendirme yaparken, olmayan bir hüküm hakkında karar almış görünmektedir.
 12 Şubat 2020 00:02
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Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Danıştayın iptal ettiği madde hakkında karar almış

2019 yılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklar" başlıklı İkinci Bölümü "Yükseköğretim kuramlarındaki ikinci öğretime ilişkin fazla mesai ücreti" başlıklı 16. maddesinde; "(1) 31/3/1994 tarihli ve 94/5593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesinde yer alan "%30'unu" ve "%10'unu" ibareleri "%45'ini" ve "%20'sini" olarak uygulanır."hükümleri bulunmaktadır.

Fakat bu hükümlerle alakalı olarak yani 30/11/2013 tarihli ve 28837 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2013/5556 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının birinci maddesiyle değiştirilen 31/03/1994 tarihli ve 94/5593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak ikinci Öğretimde Görev Alacak öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri ile Görevli Akademik Yöneticiler ve Öğretim Elemanları ile İdari Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Kararının 2. maddesinin son cümlesini oluşturan "Fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı; ikinci öğretim yapılan birimlerin kadrolarında bulunanlar için birim kadrolarında bulunan idari personel sayısının % 30'unu, diğer birimlerden görevlendirilenler için ise üniversite kadrolarında bulunan idari personel sayısının % 10'unu geçemez" ibaresinin iptali istemi ile bir sendika tarafından 2013 yılında dava açılmıştır.

İşte bazı bölümlerinin iptali için dava açılan madde metni;

"Madde 2 Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde görevli öğretim elemanları ile idari personele yasal çalışma saati bitiminden sonra ikinci öğretime yönelik fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda elli saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen saat başı fazla çalışma ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir. Kadroları ikinci öğretim yapılan birimlerde olmakla birlikte fiilen ikinci öğretimde görev almayanlara fazla çalışma ücreti ödenmez. Kadroları diğer birimlerde bulunanlardan ikinci öğretim yapılan birimlerde usulüne uygun olarak görevlendirilenlere de aynı şekilde fazla çalışma ücreti ödenebilir. Fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı; ikinci öğretim yapılan birimlerin kadrolarında bulunanlar için birim kadrolarında bulunan idari personel sayısının % 30'unu, diğer birimlerden görevlendirilenler için ise üniversite kadrolarında bulunan idari personel sayısının % 10'unu geçemez.

Her ne suretle olursa olsun, ilgili mevzuatına göre normal mesai saatleri dışında fazla çalışmaları karşılığında ücret alanlara, aynı çalışmalar için bu madde hükümlerine göre ayrıca ödeme yapılmaz.

Bir eğitim-öğretim döneminde öğretim elemanlarına 1 inci madde uyarınca ödenecek ek ders ve sınav ücretleri ile personele bu madde uyarınca ödenecek fazla çalışma ücretlerinin toplamı, ilgili eğitim-öğretim döneminde tahsil edilen ikinci öğretim ücretlerinden öğrencilerin başta beslenme olmak üzere barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmetlerinde kullanılmak üzere ayrılacak paydan sonra kalan tutarın % 70'ini hiçbir şekilde aşamaz."

Danıştay Sekizinci Dairesi dava hakkında 06/07/2018 tarihinde karar vermiştir.

Danıştay Sekizinci Dairesinin 2013/1339 Esas No, 2018/3973 Karar No ve 06/07/2018 tarihli kararında; "Bakanlar Kurulu Kararının; "Fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı; ikinci öğretim yapılan birimlerin kadrolarında bulunanlar için birim kadrolarında bulunan idari personel sayısının yüzde 30'unu, diğer birimlerden görevlendirilenler için ise üniversite kadrolarında bulunan idari personel sayısının % 10'unu geçemez." kısmı yönünden yapılan inceleme neticesinde; Dava konusu Bakanlar Kurulu Kararının dayanağı olan Kanun maddelerinde Bakanlar Kuruluna fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısına ilişkin bir düzenleme yapma yetkisi verilmediği ve anılan düzenleme ile davalı idarece fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısına bir sınırlama getirildiği görülmüş olup; bu sınırlama nedeniyle fazla çalışma yaptığı halde fazla çalışmasının karşılığı olarak fazla çalışma ücreti alamayacak personelin durumunun ne olacağı konusuna davalı idare tarafından açıklık getirilmediği anlaşıldığından dava konusu Bakanlar Kurulu kararının bu kısmında hukuka uyarlık görülmemiştir."gerekçesiyle,

"Bakanlar Kurulu Kararının "Fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı; ikinci öğretim yapılan birimlerin kadrolarında bulunanlar için birim kadrolarında bulunan idari personel sayısının yüzde 30'unu, diğer birimlerden görevlendirilenler için ise üniversite kadrolarında bulunan idari personel sayısının % 10'unu geçemez." kısmı yönünden oy çokluğuyla iptaline"06/07/2018 tarihinde karar verilmiştir."

Ve dava sonrasında Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak ikinci Öğretimde Görev Alacak öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri ile Görevli Akademik Yöneticiler ve Öğretim Elemanları ile İdari Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Kararının 2. maddesinin son cümlesi iptal olduğundan madde metni aşağıdaki şekildedir. Üstü çizili kısım yukarıda yer verdiğimiz Danıştay kararı tarafından iptal edilmiştir.

"Madde 2 Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde görevli öğretim elemanları ile idari personele yasal çalışma saati bitiminden sonra ikinci öğretime yönelik fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda elli saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen saat başı fazla çalışma ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir. Kadroları ikinci öğretim yapılan birimlerde olmakla birlikte fiilen ikinci öğretimde görev almayanlara fazla çalışma ücreti ödenmez. Kadroları diğer birimlerde bulunanlardan ikinci öğretim yapılan birimlerde usulüne uygun olarak görevlendirilenlere de aynı şekilde fazla çalışma ücreti ödenebilir. Fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı; ikinci öğretim yapılan birimlerin kadrolarında bulunanlar için birim kadrolarında bulunan idari personel sayısının % 30'unu, diğer birimlerden görevlendirilenler için ise üniversite kadrolarında bulunan idari personel sayısının % 10'unu geçemez."

Dolayısıyla Kamu Görevlileri Hakem Kurulu olmayan bir hüküm hakkında karar almış olduğundan "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklar" başlıklı İkinci Bölümü "Yükseköğretim kuramlarındaki ikinci öğretime ilişkin fazla mesai ücreti" başlıklı 16. maddesinin uygulanması hukuken mümkün değildir..

Bu Danıştay kararına göre Üniversiteler Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2020 ve 2021 Yıllarını Kapsayan 28/8/2019 tarih ve 2019/1 nolu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklar" başlıklı İkinci Bölümü "Yükseköğretim kuramlarındaki ikinci öğretime ilişkin fazla mesai ücreti"başlıklı 16. maddesinde; "(1) 31/3/1994 tarihli ve 94/5593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesinde yer alan "%30'unu" ve "%10'unu" ibareleri "%45'ini" ve "%20'sini" olarak uygulanır."hükümlerine uymayıp Danıştay kararı sonrası oluşan yukarıdaki madde metnine göre hareket etmeleri gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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