Elazığ'da korkutan bir deprem daha meydana geldi
AFAD 'dan gelen son dakika bilgisine göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|04 Şubat 2020 02:44
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