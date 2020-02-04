4 Ocak 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
|04 Şubat 2020 03:24
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4 Şubat 2020 SALI
Resmi Gazete
Sayı : 31029
ATAMA KARARLARI
Karar: 2020/53
Gelir İdaresi Başkanlığı
na, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bekir BAYRAKDAR atanmıştır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı
nda açık bulunan Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Yakup TEKİN atanmıştır.
Açık bulunan Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Kemal Çağatay İMİRGİ atanmıştır.
Açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet KARAMAN atanmıştır.
Açık bulunan Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Vergi Müfettişi Suat SARIGÜL atanmıştır.
3 Şubat 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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