1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

4 Ocak 2020 tarihli atama kararı yayımlandı

Gelir İdaresi Başkanlığına Bekir BAYRAKDAR ve Hazine ve Maliye Bakanlığına Yakup TEKİN ,Kemal Çağatay İMİRGİ, Mehmet KARAMAN, ve Suat SARIGÜL'ün atama kararı yayımlandı.
 04 Şubat 2020 03:24
Yazdır
4 Ocak 2020 tarihli atama kararı yayımlandı

4 Şubat 2020 SALI

Resmi Gazete

Sayı : 31029

ATAMA KARARLARI

Karar: 2020/53

Gelir İdaresi Başkanlığı

na, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bekir BAYRAKDAR atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı

nda açık bulunan Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Yakup TEKİN atanmıştır.

Açık bulunan Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Kemal Çağatay İMİRGİ atanmıştır.

Açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet KARAMAN atanmıştır.

Açık bulunan Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Vergi Müfettişi Suat SARIGÜL atanmıştır.

3 Şubat 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi
04 Şubat 2020 02:42		 4 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
04 Şubat 2020 00:03
Bakan Soylu toplanan bağışı açıkladı: İşte o rakam
03 Şubat 2020 23:46		 ABD'de Halk Bankasının temyiz başvurusu kabul edildi
03 Şubat 2020 23:34
Bakan Akar: 8 şehidimiz var
03 Şubat 2020 23:23		 Sağlık Bakanı Koca'dan Bahçeli'ye teşekkür
03 Şubat 2020 23:17
AB büyükelçileri Davutoğlu ile buluştu
03 Şubat 2020 23:11		 Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'dan ayrıldı
03 Şubat 2020 22:51
Valilikten izin almadan yardım toplanabilir mi?
03 Şubat 2020 22:46		 Sağlık Bakanı'ndan dünyaya dayanışma çağrısı
03 Şubat 2020 22:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
03:29 - FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davasında Kavurmacı ailesinin dosyası ayrıldı03:24 - 4 Ocak 2020 tarihli atama kararı yayımlandı02:44 - Elazığ'da korkutan bir deprem daha meydana geldi02:42 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi00:05 - Elazığ'da yıkım öncesi operatörün bayrak hassasiyeti00:04 - Disiplin cezalarından dolayı alınan cezaların yargı tarafından iptal edilmesi halinde hangi işlem yapılır?00:03 - 4 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları00:01 - İYİ Parti: Bekçiler, ikamet ettikleri bölgede görev yapmasın00:00 - Abdi İbrahim'den sürdürülebilirlik alanında önemli hamleler23:56 - Ankara'da izinsiz gösteriye polis müdahalesi: 19 gözaltı
23:46 - Bakan Soylu toplanan bağışı açıkladı: İşte o rakam23:40 - Balkanlar'dan kar yağışı geliyor23:34 - ABD'de Halk Bankasının temyiz başvurusu kabul edildi23:29 - Kızılay son 5 yılda yapılan 'şartlı bağış' miktarını açıkladı23:23 - Bakan Akar: 8 şehidimiz var23:17 - Sağlık Bakanı Koca'dan Bahçeli'ye teşekkür23:11 - AB büyükelçileri Davutoğlu ile buluştu23:06 - Depremde ağır hasar alan cami böyle çöktü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İYİ Parti: Bekçiler, ikamet ettikleri bölgede görev yapmasın
Disiplin cezalarından dolayı alınan cezaların yargı tarafından iptal edilmesi halinde hangi işlem yapılır?
Abdi İbrahim'den sürdürülebilirlik alanında önemli hamleler
Elazığ'da yıkım öncesi operatörün bayrak hassasiyeti
4 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
Elazığ'da korkutan bir deprem daha meydana geldi
4 Ocak 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davasında Kavurmacı ailesinin dosyası ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ak parti'nin trabzonspor uğruna fenerbahceyi karşısına almasi 20
erkek tarafı 4
İtici davranış 3
deprem vergisi 1
Ruminasyon 1
marka yada amble mı gızlemek 5
wuhan kentindeki türklerin tahliyesi 2
Mavi 1
Yine kuran kursu yine cinsel istismar 2
İster istemez 2
SON İLANLAR
Muğla Fethiye SYDV Personel Alım İlanı
Mersin Polisevi İşçi Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Burdur Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Karaisalı Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
İskenderun Bakım Onarım İstihkam Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Burdur Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri 8 Personel Alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 3 bin 500 Muvazzaf Astsubay alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam