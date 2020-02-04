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ABD'den Türkiye'ye taziye ve destek mesajı

ABD yönetimi İdlib'de hayatını kaybeden Türk askerleri için taziyede bulunurken, Türkiye'nin saldırılara meşru karşılığını desteklediklerini bildirdi.
 04 Şubat 2020 04:48
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ABD'den Türkiye'ye taziye ve destek mesajı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Suriye rejiminin açtığı ateş sonucu İdlib'de şehit olan Türk askerleri ve bölgedeki gelişmelere ilişkin AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Esed rejimi, Rusya, İran ve Hizbullah'ın İdlib halkına yönelik sürekli, yersiz ve acımasız saldırılarını kınıyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu saldırılarda "İdlib'de koordinasyon ve gerginliğin azaltılması için bulunan" Türk askerinin de hayatını kaybettiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tür eylemlerin karşısında NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanında duruyoruz ve hayatını kaybeden (askerler) için Türk hükümetine taziyelerimizi gönderiyoruz. Türkiye'nin meşru kendini savunma eylemlerini tamamıyla destekliyoruz. Bu konu hakkında Türk hükümeti ile görüş alışverişinde bulunuyoruz."

Acil ateşkes çağrısı

Rusya, İran, Hizbullah ve Esed rejiminin "istikrar bozucu" eylemlerinin Suriye'de ateşkesin oluşturulması ve Suriye'nin kuzeyinde yerinden edilen yüz binlerce Suriyelinin güvenli bir şekilde geri dönüşünü engellediği vurgulanan açıklamada, "Acil bir ateşkes" ve insani yardım kuruluşlarına ihtiyaç sahiplerine ulaşması için tam erişim verilmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, ayrıca "ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, 2254 sayılı kararının tüm ülkede İdlib de dahil olmak üzere ateşkesin sağlanması dahil, tüm gerekliliklerini yerine getirene kadar Esed rejiminin uluslararası topluma yeniden entegrasyonunu engellemek için ABD elinden geleni yapacaktır." mesajı verildi.

İdlib'de Türk askerine saldırı

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye için gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, rejim güçleri tarafından yoğun topçu atışı ile saldırıda bulunulduğu açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise "8 şehidimiz var, bunlardan 7'si asker biri bizimle beraber çalışan sivil kardeşimiz. Onların üzüntüsünü yaşıyoruz." diye konuşmuştu.
Anadolu Ajansı
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