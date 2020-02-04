Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|04 Şubat 2020 06:29
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Akdeniz'de, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 80 kilometre, Marmaris'in ise 168 kilometre açıklarında saat 05.10'da 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yaklaşık 11,91 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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